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Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина
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Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина
Политика, 13:36
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Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко «нападать горазд на мертвых», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание дипломата о «хамстве» Виталия Чуркина
Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с РБК слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, который сравнил работу действующего постпреда России при организации Василия Небензи с деятельностью покойного Виталия Чуркина и отметил, что новый постпред демонстрирует более спокойный и взвешенный подход.

«Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», — заявила она.

На высказывание украинского дипломата также отреагировали и в Совете Федерации. Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT подчеркнул, что слова Ельченко «совершенно неуместны, не соответствуют действительности».

«Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России», — отметил Цеков.

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Накануне, 9 сентября, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что новый постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя своей работой демонстрирует совершенно новый стиль, который Киев расценил как поворот к лучшему в международных отношениях.

«Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — украинский дипломат.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , Украина , Виталий Чуркин , Мария Захарова
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