Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением

В прокуратуру Берлина поступила жалоба на партию ХДС и ее лидера Ангелу Меркель. Истец заявил, что канцлер не доплачивает за перелеты на воздушных судах военных и полиции, которые она совершает в ходе выборной кампании

Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / AP)

Прокуратура Берлина начала проверку жалобы на партию ХДС и ее лидера Ангелу Меркель, сообщает издание Der Spiegel. По информации издания, жалобу подал адвокат, фамилия которого не называется.

Юрист посчитал, что Меркель и ее партия оплачивают по заниженным расценкам перелеты на воздушных судах Бундесвера и полиции, которые они используют в ходе предвыборной кампании.

Тем не менее известно, что запрос в Бундесвер направляла партия «Зеленых». Ее представители призвали своих политических противников — ХДС и лично Меркель — добровольно оплатить разницу и компенсировать стоимость перелетов. В ХДС на это ответили, что действуют в соответствии с правилами.

Всего, по данным военного ведомства, Меркель 50 раз воспользовалась военными воздушными судами для перелетов в ходе избирательной кампании. ХДС оплатила на момент ответа на запрос 14 рейсов. В среднем за каждый перелет канцлера сопровождающих ее лиц (не считая агентов безопасности, которые летают бесплатно) ХДС заплатила €1500.

Издание утверждает, что Меркель оплачивает полеты по расценкам бизнескласса компании Lufthansa, получается около €500 с человека за один рейс. Однако фактическая стоимость часа полета на вертолете «Cougar» составляет €18 тыс и более €30 тыс на самолете Bombardier Global 5000, считает издание.

Выборы парламент ФРГ состоятся 24 сентября. По данным социологов, лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель, за них готовы проголосовать 37% избирателей. «Зеленые» имеют в своем активе 8% голосов. ​В случае победы Меркель займет пост канцлера Германии в четвертый раз подряд.

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