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В регионах России начался Единый день голосования
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В регионах России начался Единый день голосования
Политика, 00:16
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В регионах России начался Единый день голосования
Избирательные участки открылись в восточных регионах России, где начался Единый день голосования. Всего по стране в этот день пройдет около 6 тысяч выборов различного уровня, в них имеют право принять участие 46 млн избирателей
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В восточных регионах России в воскресенье, 10 сентября, в рамках Единого дня голосования открылись избирательные участки. Всего в этот день в стране, по данным Центризбиркома, пройдет около 6 тысяч выборов различного уровня, в которых смогут принять участие около 46 млн избирателей.

​Выборы губернаторов и глав регионов пройдут в республике Бурятия, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, в Пермском крае, в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областях и в Севастополе.

В шести субъектах состоятся выборы в региональные парламенты. Новый состав депутатов получат парламент Северной Осетии-Алании, Государственный Совет Удмуртской республики, законодательные собрания Краснодарского края и Пензенской области, а также Саратовская и Сахалинская областные Думы.

Также в рамках Единого дня голосования состоятся выборы главы городского округа «Город Якутск».

В 11 столицах российских регионов пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, в частности, в совет депутатов Горно-Алтайска, в Думу муниципального образования города Черкесска, в Барнаульскую городскую Думу, Городскую Думу Петропавловска-Камчатского, Думу города Владивостока, Кировскую городскую Думу, Курское городское Собрание, Омский городской Совет, Псковскую городскую Думу, Тверскую городскую Думу и в муниципалитет города Ярославля.​

В Москве пройдут муниципальные выборы, которые уже отметились рекордом — в 2017 году заявки на участие в них подали 8330 претендентов — это в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008-м.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Выборы , Единый день голосования , избиратели
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