Германия заявила об угрозе военного конфликта вокруг ситуации с Катаром

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что разногласия между Катаром и некоторыми ближневосточными странами могут привести к новой войне в регионе, передает Reuters.
«Существует опасность того, что этот спор приведет к войне», — отметил он, подчеркнув, что ситуация, сложившаяся в регионе, отличается «драматической жестокостью».
Тем не менее Габриэль выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.
В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, впоследствии к ним присоединились еще три страны, включая Мальдивы, Коморы и Маврикий. Все они обвинили Доху в поддержке и финансировании экстремистских движений — запрещенных в России организаций «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», — дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также во вмешательстве во внутренние дела других стран.
Доха обвинения в свой адрес отвергает и считает изоляцию посягательством на суверенитет страны.
Старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев в разговоре с РБК пояснил, что Саудовскую Аравию не устраивает то, что Катар поддерживает те силы, которые выступают против саудовского режима, а именно религиозное сообщество «Братьев-мусульман». Кроме того, вопросы вызывает и сотрудничество с Ираном. «Эр-Рияд ведет по всем фронтам борьбу с иранским влиянием, а Катар тем временем поддерживает потрясающие отношения с Тегераном», — объяснял РБК эксперт.