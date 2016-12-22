Reuters сообщил о возможной отставке главы «Россетей»

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, документ об отставке Бударгина находится на согласовании в администрации президента, однако еще не подписан. В свою очередь собеседник агентства в отрасли заявил о том, что бумага уже подписана.
Причины отставки главы «Россетей» источники Reuters не назвали. Источник агентства заявил, что речь могла идти о недовольстве властей в связи с финансовым состоянием некоторых сетевых компаний, неспособностью урегулировать отношения с энергосбытами и низкими дивидендами госхолдинга.
Указывается, что нынешний глава организации на недавнем заседании совета директоров не попал в список кандидатов на включение в новый его состав.
Вероятным преемником Бударгина собеседники агентства назвали члена совета директоров энергетического холдинга, первого заместителя главы Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.
Представитель «Россетей» отказался комментировать слухи о готовящейся отставке Бударгина.В сентябре 2015 года Бударгин опровергал слухи о своей отставке, назвав их «глупостями, которые распространяют неграмотные люди». Тогда об уходе главы «Россетей» сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух государственных компаний.