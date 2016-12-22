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Минюст предупредил американские СМИ о возможных ограничениях
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Минюст предупредил американские СМИ о возможных ограничениях
Политика, 20:22
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Минюст предупредил американские СМИ о возможных ограничениях
На ограничения российская сторона может пойти, если RT и Sputnik признают иностранными агентами в США. Новые меры могут коснуться радиостанций «Голос Америки», «Радио Свобода» и интернет-проекта «Настоящее время»
Участник пикета у здания московского бюро радиостанции «Свобода». 2007 год (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

О том, что Минюст направил в адрес нескольких американских СМИ, работающих в России, письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства», РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте отметили, что российским законодательством предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются «специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации».

В ведомстве пояснили: письмо является «зеркальной мерой на притеснение российских средств массовой информации в США».

В числе тех СМИ, которым было направлено письмо, оказались «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свобода на татарском языке», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии» (работающие в рамках НКО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

РБК направил запрос в пресс-службу «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

По словам собеседника ТАСС, «эти действия касаются только американских СМИ, и это исключительная мера в ответ на возможное придание RT статуса иноагента в США». Он добавил, что ответные меры на действия в отношении RT и Sputnik могут также идти по следующим направлениям: от количественных ограничений до отказа в аккредитации МИД России; проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательства (корпункты, уплата налогов, схемы финансирования, трудовые договоры с сотрудниками, включая внештатных) с обнародованием их итогов. «Генпрокуратура в настоящий момент имеет все полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями на территории РФ», — сказал источник.

8 октября о возможном ограничении работы американских СМИ в России заявила в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она объяснила это ситуацией вокруг телеканала RT.

RT в сентябре заявил о том, что Минюст США потребовал от компании, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Тогда же Захарова сообщила, что это требование представляет собой «бои без правил», и отметила, что Россия не оставит без ответа действия властей США против российских СМИ.

Издание The Hill тогда же напомнило, что закон, который может заставить СМИ в США регистрироваться в качестве иностранного агента, был создан во время Второй мировой войны. Его целью было предотвратить распространение в Соединенных Штатах нацистской пропаганды. В последние годы зарубежные СМИ под закон не подпадали, однако теоретически Министерство юстиции может применить его, если получит достаточно доказательств того, что СМИ занимается не новостной деятельностью, а именно пропагандой.

The Hill утверждает, что в настоящее время иностранными агентами в США являются три издания: китайская China Daily, а также две компании из Японии и Южной Кореи, которые ретранслируют свои новости на территории Соединенных Штатов. В свою очередь, «Настоящее время» заявляет, что статус иностранного агента с 2003 года имеет и «Россия сегодня».

Авторы: Екатерина Костина, Артем Филипенок.
Теги: МИД , иностранные агенты , RT
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