Володин назвал полученную Госдумой сумму за пропуск заседаний депутатами

Депутаты Государственной думы почти за год сэкономили нижней палате более 32 млн руб. из-за пропусков пленарных заседаний

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

С момента принятия решения о том, что депутаты Госдумы смогут пропускать пленарные заседания лишь по уважительным причинам (за пропуск по неуважительной положен штраф) и за свой счет, для бюджета Госдумы удалось сэкономить более 32 млн руб. Об этом журналистам на брифинге рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.



«Сэкономили 32 млн 300 тыс. руб. Пока [деньги пошли] в казну [Госдумы]», — сказал Володин.



Спикер нижней палаты уточнил, что речь идет не о штрафах за прогулы, а именно о пропусках заседаний депутатами за свой счет.



Решение о штрафах за прогулы пленарных заседаний нижней палаты Госдума приняла в ноябре прошлого года. В соответствии с решением за каждое пропущенное без уважительной причины заседание из зарплаты депутата удерживается одна шестая часть (около 60 тыс. руб.). Если же депутат написал на имя председателя Госдумы заявление о пропуске за свой счет, то из зарплаты вычитается около 18 тыс. руб.



Отсутствующим считается депутат, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании. Регистрация проходит три раза: в 10:00, в 12:30 и в 16:00. Решение о взыскании штрафа принимается комитетом по регламенту и размещается на сайте Думы, говорилось в поправках.