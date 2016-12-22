Киев обвинил бывшего гражданского мужа Максаковой в убийстве Вороненкова

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. По словам Луценко, заказчиком убийства по личным мотивам является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин

Мария Максакова (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Генпрокуратура Украины ​завершила расследование уголовного дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и передает его в суд. Об этом на специальном брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает телеканал «112 Украина»

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству», — заявил Луценко.

Надзорное ведомство установило, что «фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 года рождения». По данным Генпрокуратуры, он был судим «за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство». Заказчик имел «личный мотив убийства»: он восемь лет был гражданским мужем Максаковой, после развода она вышла за Вороненкова, напомнил Луценко.

Генпрокуратура Украины уже сообщила Тюрину о подозрении в совершении преступлений по нескольким частям трех статей УК Украины (ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 12 ст. 115). Его подозревают в умышленном убийстве из корыстных целей, организации умышленного убийства, умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также в организации убийства по предварительному сговору группой лиц. Тюрин находится в России, отметил Луценко. Генпрокуратура направит запрос о его экстрадиции.

Вдова Вороненкова Мария Максакова не смогла оперативно прокомментировать РБК заявление генпрокурора Украины, сославшись на то, что она смотрит его пресс-конференцию.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Исполнитель убийства — Павел Паршов. Он был ранен охранником бывшего депутата и умер в больнице. Паршов, по словам Луценко, организовал убийство по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины — Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Во время расследования было опрошено 350 свидетелей, обработаны записи камер видеонаблюдения объемом почти 3 терабайта, проведено 60 обысков, более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено почти 30 судебных экспертиз, отчитался Луценко.

Ранее «Росбалт» называл организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина, но эта информация не подтверждалась. Максакова тогда опровергала эту информацию, называя ее «неправдой». «Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он». — говорила она.

Максакова раньше говорила, что не считает убийство Вороненкова политическим. По ее словам, «Путину не нужно было это убийство». Заказчиком убийства она называла криминальных авторитетов, которым покровительствует ФСБ.