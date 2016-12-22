Новый посол США в России выучил на русском фразу «дорогу осилит идущий»

Посол США в России Джон Хантсман выучил на русском фразу «дорогу осилит идущий». По его словам, отношения Вашингтона и Москвы сейчас «в низкой точке», но он обещает работать на основе прагматизма

Джон Хантсман (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новый посол США в России Джон Хантсман выучил четыре слова на русском языке, следует из видеообращения Хантсмана, которое распространило американское посольство.

Свое обращение Хантсман начал, произнеся на русском слово «здравствуйте». Работу в России он назвал большой честью. «На протяжении всей своей карьеры я всегда находил практические решения для сложных проблем», — сказал посол, отметив, что отношения России и США находятся на низкой точке, что он считает общеизвестным.

По словам Хантсмана, он собирается работать с российским руководством «на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений». Посол отметил, что в случае разногласий будет открыто представлять интересы и ценности США и непредвзято слушать своих собеседников.

Хантсман также подчеркнул, что рад оказаться в Москве. «Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества. Я готов приступить к работе и уже освоил замечательную фразу на русском языке «дорогу осилит идущий», — заключил он.

Ранее посол заявил, что считает своей основной целью восстановление доверия между двумя государствами. Первым шагом к этому, по его словам, станет восстановление суверенитета Украины. «Это проблема не только для США, но и для Европы, Канады и буквально для каждой развитой страны», — говорил Хантсман.

Джон Хантсман — большой поклонник президента США Рональда Рейгана. Он начал свою карьеру в 1988 году в качестве помощника первого советника президента, а в 32 году был назначен послом США в Сингапуре. Он был самым молодым американским послом за последние 100 лет. Хантсман в 2004 году выиграл выборы губернатора Юты, а в 2011 году стал послом США в Китае.