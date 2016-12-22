Премьер Испании назвал «абсолютно» невозможным отделение Каталонии

Испания не будет разделена, заявил премьер-министр Мариано Рахой. Ранее он не исключал роспуск правительства Каталонии в случае обострения ситуации. Сами власти Каталонии обещали провозгласить независимость в ближайшее время

Мариано Рахой (Фото: Thierry Roge / Belga / Zuma / ТАСС)

​Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил в интервью газете Die Welt, что Испания не будет разделена. С таким заявлением он выступил спустя неделю после проведения в Каталонии референдума о независимости, на котором, по данным местных властей, большинство выступило за независимость региона.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск разделения Испании, Рахой заявил: «Абсолютно нет. Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено. Мы сделаем все возможное в рамках закона, чтобы обеспечить это (единство. — РБК)», — заявил Рахой.

В воскресенье, 8 октября, в Барселоне прошел митинг противников независимости Каталонии, в котором приняли участие почти 1 млн человек. Митинг проходил под лозунгами: «Достаточно, восстановим здравый смысл», «Я испанец», «Пучдемона в тюрьму».

Ранее Рахой призывал власти Каталонии отменить результаты референдума и отказаться от провозглашения независимости региона. По его словам, он может обратиться к ст. 155 Конституции Испании, которая позволяет распускать региональные правительства. «В идеале хотелось бы избежать крайних решений. Но для этого нужно, чтобы ситуация изменилась», — отмечал Рахой.

Каталонские власти заявили, что на референдуме, прошедшем 1 октября, 90% проголосовавших поддержали независимость региона, 7,8% высказались против, а 2,2% бюллетеней были повреждены или не заполнены. Глава Каталонии Карлес Пучдемон обещал объявить о независимости региона в ближайшее время, но пока что этого не произошло.