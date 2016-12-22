Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину

Сильвио Берлускони в день рождения президента Владимира Путина приехал в Сочи и вручил ему подарок: пододеяльник с портретами обоих политиков, пишет итальянское издание Сorriere della Sera

Владимир Путин и Сильвио Берлускони. 2008 год (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в день 65-летия Владимира Путина прилетел с частным визитом в Россию и подарил президенту вышитый пододеяльник ручной работы, сообщает итальянская газета Сorriere della Sera.

На подарке изображены Путин и Берлускони, пожимающие друг другу руки. Фотографию пододеяльника опубликовали также издания La Stampa и La Republica.

​По данным итальянских СМИ, Берлускони поздравил Путина в Сочи, официально Кремль не сообщал о приезде бывшего премьера.