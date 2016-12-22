В Киеве увидели отказ России от «хамства» и «злобы» при спорах в ООН

Новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя демонстрирует более спокойный и взвешенный подход, чем его предшественник Виталий Чуркин, заявил представитель Украины Владимир Ельченко

Василий Небензя (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / DPA / ТАСС)

Новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя демонстрирует новый стиль, который в Киеве расценили как поворот к лучшему. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает «Укринформ».

«Говорить о смене тактики, видимо, еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — заявил Ельченко.

По его словам, Небензя — другой человек, который демонстрирует более спокойный подход. «Будем надеется, что это, возможно, приведет к каким-то изменениям в позитивном ключе для нас», — заключил Ельченко.

Кроме того, Украина собирается озвучить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд претензий к России. По словам Ельченко, среди них будет «немало неожиданностей» для России. «Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они [российская сторона] должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — сказал Ельченко.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке после сердечного приступа 20 февраля. Дипломат умер за день до своего 65-летия. В МИДе России отметили, что Чуркин ушел из жизни на рабочем посту.

Небензя был назначен постпредом при ООН 27 июля 2017 года указом президента Владимир Путин, в тот же день он освободил Небензю от должности замминистра иностранных дел. Ранее кандидатура Небензи была одобрена комитетом Совета Федерации по международным делам. Вступив в должность, Небензя охарактеризовал ​отношения между Россией и США как находящиеся на «непозволительно низком уровне», и это, по его словам, сказывается на международной обстановке.

