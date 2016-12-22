Минобороны отчиталось о самой значимой за три года победе в Сирии

Сирийская армия при поддержке российских ВКС в районе города Дейр-эз-Зор, трехлетняя блокада которого была снята на этой неделе, добилась новых успехов в борьбе с боевиками запрещенного в России «Исламского государства», сообщает Минобороны России.
После удара ВКС сирийская армия смогла прорвать окружение террористов в районе находящегося на юго-востоке Дейр эз-Зора аэродрома. «Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в настоящее время правительственные войска совместно с подразделениями находившегося в окружении на авиабазе сирийского военного гарнизона расширяют образованный коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором.
Ранее Reuters со ссылкой на командира объединенных войск, которые сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада, сообщил, что войска Сирии прорвали блокаду боевиков ИГ, удерживающих аэропорт на востоке Дейр-эз-Зора.
Сирийское агентство SANA добавило, что войска Сирии также заняли нефтяное месторождение аль-Таим и продолжают наступление к северо-восточному входу в Дейр-эз-Зор. Со ссылкой на своего корреспондента агентство сообщало, что правительственные войска также взяли под контроль район аль-Малиха.
В минувший вторник армия Сирии при поддержке ВКС России сняла трехлетнюю блокаду с города Дейр-эз-Зор. Москва и Дамаск заявили, что операция стала «важным шагом» в освобождении страны от ИГ.