Собянин уволил руководство Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения»

Мэр Москвы за день до выборов уволил руководство управы Ново-Переделкино и сменил всех глав участковых избирательных комиссий в этом районе. Ранее в Сеть попало видео, где замглавы управы обсуждает подтасовки на выборах

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино и его заместитель за «грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов. Об этом столичный мэр сообщил на своей странице в Twitter.

«За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру», — написал Собянин.

Градоначальник также сообщил, что заменены все председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в Ново-Переделкино.

«Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — добавил мэр.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которую обратила внимание «Медуза». На видео замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий подтасовки на предстоящих выборах и передает им конверты с неизвестным содержанием, называя это «вознаграждением» и «авансом».

Видео: Youtube/Светлана Антонова

Ролик появился в Сети 8 сентября, его выложил на Youtube-канале пользователь под ником Светлана Антонова. В разговоре с Медузой» замглавы управы Антонова косвенно подтвердила, что именно она фигурирует на видео. В то же время она заявила, что содержание видеозаписи «не соответствует действительности». «Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке. Потом перезвоню», — приводит интернет-издание ее слова. По данным «Медузы», в субботу, 9 сентября, в мэрии Москвы прошло обсуждение, посвященное попавшему в Сеть видео.

Главой управы Ново-Переделкино, как следует из информации на ее сайте, является Юрий Носенко. У него есть три заместителя – Светлана Антонова, Олег Илларионов и Татьяна Гусева.

10 сентября в Единый день голосования в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.