Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,38 EUR Нал. 69,50 68,87 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Киев приготовил «немало неожиданностей» для России к Генассамблее ООН
Лента новостей
«Ливерпуль» потерпел самое крупное поражение в Манчестере за 70 лет 17:27, Спорт В Свердловской области в ДТП с самосвалом погибли восемь человек 17:12, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 17:11, Партнерский материал Возле делового центра «Москва-Сити» произошел пожар 17:03, Общество Путин выделил 800 млн руб. на строительство дорог в Севастополе 16:49, Общество Киев приготовил «немало неожиданностей» для России к Генассамблее ООН 16:28, Политика «Реал» потерял очки во втором матче подряд в чемпионате Испании 16:24, Спорт СК разработает концепцию по предупреждению ятрогенных преступлений 16:22, Общество Число пострадавших в ДТП с поездом в Югре выросло до 17 человек 16:16, Общество Президент ФИФА назвал стадионы России выражением ее духа и страсти 16:00, Политика Сделку по строительству пяти танкеров для «Роснефти» не стали заключать 15:47, Бизнес МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам 15:41, Общество Москва назвала стоимость строительства парка «Зарядье» 15:28, Бизнес В мэрии Москвы рассказали о планах пересадить чиновников на такси 14:42, Политика Федерация гандбола России объяснила допинг у игроков сборной 14:34, Спорт Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост 14:33, Технологии и медиа Путин открыл парк «Зарядье» в Москве 14:15, Политика Путин назвал благоустройство Москвы «хлопотным делом» 13:48, Политика Власти назвали возможные причины столкновения поезда и грузовика в Югре 13:30, Общество Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии 13:28, Политика Трех российских гандболисток поймали на допинге после чемпионата Европы 13:03, Спорт В Сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева 12:56, Общество Украина передала в ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе 12:43, Политика Топ-одиночество: зачем предприниматели вступают в бизнес-клубы 12:27, Свое дело Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками» 12:06, Политика СБУ запретила рэперу Басте въезд на Украину 12:05, Политика В Сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре 11:38, Общество Росприроднадзор возбудил дело по факту выбросов сероводорода в Москве 11:33, Общество
Киев приготовил «немало неожиданностей» для России к Генассамблее ООН
Политика, 16:28
0
Киев приготовил «немало неожиданностей» для России к Генассамблее ООН
Украина готовит ряд претензий к России, которые хочет озвучить на 72-й сессии Генассамблеи ООН. «Открывать все карты» заранее Киев не хочет, но предупреждает, что у Москвы на пути «будет немало неожиданностей»
Владимир Ельченко (Фото: Albin Lohr-Jones / Zuma / TAСС)

​Украина собирается озвучить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе, ряд претензий к России. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».

«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы «не раскрывать все карты» заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они [российская сторона] должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — сказал Ельченко.

Он напомнил, что Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации. «И в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии России против Украины», — добавил постпред.

Особый акцент, как отметил Ельченко, будет сделан относительно идеи Москвы о введении миротворческих сил ООН в Донбасс. «Еще до появления так называемой миротворческой инициативы России в виде проекта резолюции СБ ООН мы планировали сделать главный акцент именно на возможности введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса. Украина не прекращала делать акцент на этом еще с марта 2015 года, но теперь, с появлением так называемой идеи России, на это нельзя не реагировать», — отметил Ельченко.

Кроме того, рассказал он, 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав Совета безопасности по правам человека, и выразил надежду, что Украина будет выбрана в новый состав. «Мы надеемся, Украина будет выбрана. У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека», — сказал политик.

72-я сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке на следующей неделе 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Выступление Петра Порошенко ожидается 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Генассамблея ООН
Главное
Собянин уволил руководство Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» Политика
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии у Путина планов посетить Генассамблею ООН Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку