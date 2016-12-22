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Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии
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Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии
Политика, 13:28
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Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии
Российская БМПТ «Терминатор» прошла испытания в Сирии в боях против ИГ. На основании информации о боевых испытаниях на форуме «Армия-2017» Минобороны заключило контракт о поставках машины
БМПТ «Терминатор» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» участвовала в боях в Сирии, рассказал на пресс-конференции генеральный директор — главный конструктор «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в УВЗ) Андрей Терликов.

«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГ (террористическая организация, запрещена в России. — РБК)», — заявил Терликов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, полученные в боях результаты были «полезны» для Минобороны. «Данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017», — сказал Терников. В рамках данного контракта «Уралтрансмаш» также займется модернизацией танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

О том, что БМПТ-72 (модернизированная версия БМПТ «Терминатор») была замечена в Сирии, ранее сообщал портал «Военное обозрение». 27 июня 2017 года на российской авиабазе Хмеймим в Сирии начальник Генштаба Валерий Герасимов представил машину президенту Сирии Башару Асаду.

В четверг, 7 сентября, стало известно, что Сирия и Израиль проявили интерес к закупке БМПТ. По словам начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-лейтенанта Александра Шевченко, в России «Терминаторы» будут приняты на вооружение в 2017 году.

В субботу, 9 сентября, вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире «России 24» заявил, что «Терминатор» сегодня фактически взорвал рынок экспорта». «Пример Сирии показал, что эта машина — именно для такого рода боевых действий в городских условиях», — добавил он. Тем не менее о заключенных контрактах с другими странами пока что ничего не сообщалось.

Масса БМПТ «Терминатор» составляет 44 т. На вооружении машины две автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм и спаренный с ними пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Терминатор» , Уралтанк , БМПТ
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