Клинтон в новой книге признала ряд личных ошибок на выборах президента

Хиллари Клинтон ранее винила в поражении «русских хакеров» и экс-главу ФБР Джеймса Коми, теперь бывший кандидат рассказала о недостаточной агитации среди рабочего населения и назвала лекции на Уолл-Стрит вредными для имиджа

Хиллари Клинтон (Фото: Mary Altaffer / AP)

В своей новой книге воспоминаний о выборах «Что произошло?» экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон признает, что проиграла республиканцу Дональду Трампу из-за личных ошибок, но защищает стратегию ее предвыборного штаба. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое ознакомилось с книгой за три дня до ее выхода.

В книге Клинтон отвечает своим критикам, которые говорили, что у нее не было убедительного идеологического концепта для штатов Среднего Запада, где Трамп получил достаточное количество голосов белого рабочего населения.

«Некоторые критики заявили, что все из-за того, что я не проводила достаточного количества кампаний в Среднем Западе», — приводит агентство цитату из книги. «Я думаю, что было возможным предпринять еще пару поездок в Сагино (город в Массачусетсе) или купить больше рекламы в прямом эфире в Вакешо (город в Висконсине), чтобы получить пару тысяч голосов там».

Она признала, что промышленный Средний Запад играл «ключевое значение для успеха кампании, как и для всех Демократов на протяжении десятилетий». Клинтон пишет, что ее кампания не игнорировала таких избирателей. В Пенсильвании и Мичигане штаб потратил больше денег на рекламу и персонал, чем экс-президент Барак Обама в предвыборном 2012 году, утверждает она.

Клинтон также заявила, что ее слова о том, что она оставит шахтеров без работы были ошибкой, о которой она «сожалеет больше всего». «Мы оставим много шахтеров и добывающих компаний без работы», — заявляла Клинтон в мае 2016 года в городе Логан в Западной Виргинии. Также Клинтон назвала свои платные лекции для банков Уолл-Стрит были плохими для имиджа.

Бывший кандидат от демократов вновь отметила, что «побеждала до 28 октября», когда директор ФБР вновь открыл расследование против нее. Она назвала факт пользования личной почтой будучи Госсекретарем США «глупым», но обвинила Коми в том, что он испортил ее образ как кандидата в президенты.

Среди факторов, которые повлияли на итог выборов, Клинтон называет вмешательство «российских хакеров», обвинения, которые выдвинул против нее экс-директор ФБР Джеймс Коми, борьба с Берни Сандерсом и ее пол.

«Вы можете винить информацию, винить сообщения, винить что-угодно — но я была кандидатом», — пишет Клинтон, — «Это было моя кампания. Это были мои решения». В книге Клинтон берет «ответственность за все», пишет AP.

Ранее Клинтон уже признавала свою личную ответственность за поражение на выборах президента США, но объясняла его «событиями последних 10 дней». А именно, действиями «российских хакеров», которые, по ее мнению, опубликовали электронную почту главы ее избирательной кампании Джона Подесты. «Я бы победила, если бы не письмо Джеймса Коми от 28 октября и действия российского WikiLeaks», — говорила Клинтон.

В июле лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Клинтон проиграла выборы из-за слабой информированности избирателей о целях и задачах партии. «Люди не знали, что мы отстаиваем», — отмечал он.