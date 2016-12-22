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Правозащитники сообщили об освобождении Мурада Амриева
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Правозащитники сообщили об освобождении Мурада Амриева
Политика, 09 июн, 23:38
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Правозащитники сообщили об освобождении Мурада Амриева
Правозащитник Игорь Каляпин сообщил об освобождении из-под стражи бойца ММА Мурада Амриева, который был задержан накануне за использование подложного паспорта
Мурад Амриев. 2013 год (Фото: pytkam.net)

«Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно», — сообщил Каляпин, председатель организации «Комитет по предотвращению пыток».

Ранее сам Амриев рассказал РБК подробности своего задержания и сообщил о скором освобождении. «Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли с Белоруссии до сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи – мне никто ничего не сделал. Там история целая, как так все получилось [задержание в Брянске и экстрадиция из Белоруссии], сейчас не могу ответить - люди ждут меня. Сейчас показания дам по паспорту и подъедут родственники в течение часа, поедем к сестре или двоюродному брату. Меня будет сопровождать Хеда Саратова», - рассказал РБК спортсмен Мурад Амриев

Амриев был задержан накануне в Белоруссии и передан чеченской полиции, которая разыскивала его по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. Защита спортсмена указывала, что он «абсолютно легально» получил паспорт, в котором была ошибка в годе рождения.

5 июня спортсмен был задержан в Брянской области. Однако представители регионального главка МВД на следующий день, как сообщил РБК адвокат Амриева Петр Заикин, его отпустили. 8 июня боец был задержан уже белорусскими пограничниками в городе Добруше. После этого его передали чеченским полицейским.

Мурад Амриев известен тем, что в 2013 году обратился к представителям Комитета по предотвращению пыток (КПП), работающим в Чечне, и пожаловался на незаконное задержание и пытки, которые применяли к нему сотрудники правоохранительных органов Чечни. Спортсмен объяснял, что целью его задержания было возвращение его старшего брата, который к тому моменту уехал в Германию. Последнего подозревали в покушении на высокопоставленного полицейского в Чеченской республике.

«Новая газета» объяснила случившееся тем, что чеченские полицейские объявили Амриеву кровную месть

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Авторы: Артем Филипенок, Дмитрий Окрест
Теги: Чечня , Мурад Амриев
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