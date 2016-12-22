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Вашингтон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара
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Вашингтон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара
Политика, 21:26
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Вашингтон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара
США призывают арабские страны ослабить изоляцию Катара, говорится в заявлении главы Госдепа Рекса Тиллерсона. По мнению Вашингтона, это ведет к гуманитарным последствиям и мешает борьбе с «Исламским государством»
Фото: Kamran Jebreili / AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, сообщает Reuters. В заявлении главы американского Госдепа отмечается, что блокада может привести к непредвиденным гуманитарным последствиям и влияет на борьбу коалиции, возглавляемой США, с «Исламским государством» (запрещена в России).

«Мы ожидаем, что эти страны незамедлительно предпримут шаги по деэскалации ситуации и приложат все усилия для разрешения претензий, имеющихся между странами», — говорится в заявлении Тиллерсона.

Буря в Заливе: чем обернется ссора арабских стран с Катаром
Политика

Десять стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Йемен, разорвали на этой неделе дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке экстремизма и спонсировании «Исламского государства». Кроме того, Доха, по их мнению, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Официальные лица Саудовской Аравии и ОАЭ также заявили, что в ближайшие дни готовят дополнительные ограничительные меры в отношении Катара, включая экономические санкции.

Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани накануне объяснил международную изоляцию страны тем, что она успешна и прогрессивна. Он также заявил, что Доха не намерена идти на компромисс и менять свою внешнюю политику для разрешения кризиса в международных отношениях, вызванного разрывом дипломатических отношений с десятью странами.

The Wall Street Journal 8 июня писала, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и их союзники составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений. По информации издания, список должен быть готов к концу недели. Среди требований, в частности, издание называло ограничение вещания катарского телеканала «Аль-Джазира».

На этой неделе президент США Дональд Трамп говорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В сообщении Белого дома говорилось, что Трамп подчеркнул «важность совместной работы всех стран региона по предотвращению финансирования террористических организаций и борьбе с распространением экстремизма». Кроме того, американский лидер предложил свое участие ​в разрешении кризиса в отношениях Катара с другими странами региона.

Автор: Мария Бондаренко
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