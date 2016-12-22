Дума одобрила отмену «ценза оседлости» для военных кандидатов в сенаторы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «ценза оседлости» для кандидатов в сенаторы с генеральским званием. Оппозиционные фракции проголосовали против, осуждая корректировку закона под грядущие выборы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​​Госдума в первом чтении большинством голосов одобрила законопроект, позволяющий генералам становиться сенаторами от регионов, в которых они никогда не жили. За законопроект проголосовали 342 депутата, против — пять, двое воздержались.

Документ в нижнюю палату внесли сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов. Согласно их поправке на «лиц, имеющих воинское звание высшего офицерского состава,​ или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции», не распространяется «ценз оседлости» — это правило подразумевает проживание в регионе в течение пяти лет перед выдвижением или 20 лет в совокупности.

Свое предложение авторы объясняют тем, что генералы и высший руководящий состав могут долгое время находиться в служебных командировках и проходить службу в разных регионах. В Совете Федерации считают, что военные в парламенте помогут повысить эффективность его работы. В законе есть схожая норма для дипломатов, пояснял Клишас.

Оппозиционные фракции не поддержали инициативу. «Справедливая Россия» и КПРФ считают, что сенаторы вовсе должны избираться всенародным голосованием.

«Создается впечатление, что надо пригреть очередное должностное лицо в Совфеде», — отметил депутат от КПРФ Алексей Куринный. Клишас заверил, что об этом нет речи. Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя выступление Куринного, призвал депутатов «уважать армию».

Депутат от ЛДПР Александр Шерин спросил, будут ли новые правила распространяться на выборы в сентябре. Это будет зависеть от сроков прохождения законопроекта, ответил Клишас. «Если очень хочется, то можно», — прокомментировал Шерин срочное изменение закона перед выборами.

Против постоянной корректировки законодательства выступил и Куринный. Он считает несправедливым, что речь в проекте идет только о высшем руководстве.

В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов и выборы 17 губернаторов (16 из них всенародным голосованием). Вновь избранные региональные парламенты и губернаторы получат право поменять своих представителей в Совете Федерации.