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Родители переданного Чечне чемпиона по боям ММА обратились в СПЧ
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Родители переданного Чечне чемпиона по боям ММА обратились в СПЧ
Политика, 16:24
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Родители переданного Чечне чемпиона по боям ММА обратились в СПЧ
Родители бойца ММА Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии и переданного чеченским полицейским, обратились к главе СПЧ и уполномоченному по правам человека в России. Они просят их разобраться в деле сына
Мурад Амриев (Фото: Head Hunter Fight Promotion / YouTube)

Родители чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, разыскиваемого в Чечне по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта, написали письмо главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и омбудсмену Татьяне Москальковой. Текст письма опубликован на странице общественной организации «Комитет против пыток».

Накануне Амриева задержали в Белоруссии. После этого его передали полиции Чечни. Мать и отец Мурада Амриева в своем письме на имя Федотова и Москальковой пишут о том, что в настоящее время не знают о местонахождении своего сына и о том, что с ним происходит.

Сулумбек и Роза Амриевы просят главу СПЧ и омбудсмена разобраться в деле их сына. Они отмечают, что преследование Мурада Амриева началось еще в 2013 году. Тогда, по их словам, Мурада «задержали в Грозном, избивали, пытали током», а потом отпустили. При этом никаких обвинений, по словам родителей, их сыну предъявлено тогда не было. После этого, отмечают они, их сын «опасаясь новых пыток вынужден был бежать из Чечни за границу». Однако теперь его вновь задержали теперь за границей», сетуют родители.

«Как нам известно, ему не предъявлено никаких обвинений, кроме этой злосчастной ошибки в паспорте. Мы не просим вас защищать нашего сына. Мы просим вас разобраться в этом деле, выяснить истинную причину преследования чеченскими полицейскими нашего сына и не повторить нарушения его прав человека», — пишут родители.

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РБК, что получил обращение родных Мурада Амриева и направит обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность задержания спортсмена. «Я только вернулся из Магадана и минуту назад получил их обращение. Безусловно, совет будет следить за этим делом. Как только я буду на работе, мы немедленно направим обращение к генеральному прокурору с тем, чтобы проверить законность его задержания», — сказал он.

О задержании Амриева в Брянской области стало известно 5 июня. Амриева объявили в розыск правоохранительные органы Чечни. На следующий день он был отпущен. Но 8 июня боец был задержан уже белорусскими пограничниками в городе Добруше в Гомельской области, после этого его передали чеченским полицейским.

«Новая газета» писала, что чеченские полицейские объявили Амриеву кровную месть (по принципу «брат отвечает за брата»). По данным газеты, Амриев в 2013 году обращался в Комитет по предотвращению пыток и жаловался на пытки со стороны правоохранительных органов Чечни. «По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. Таким образом, взяв младшего брата, по сути, в заложники, пытались добраться до старшего и вынудить того вернуться в Чечню из Германии, в которой старший брат Мурада Амриева живет уже много лет», — писало издание.

Авторы: Денис Бондарев, Сергей Витько
Теги: Чечня , СПЧ , Мурад Амриев
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