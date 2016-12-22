Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II о том, что готова приступить к формированию коалиционного правительства

Тереза Мэй и Елизавета II (Фото: Dominic Lipinski / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завершила встречу с королевой Великобритании и обратилась с заявлением к народу, сообщает Reuters.

Выступая в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, Тереза Мэй подтвердила, что сформирует коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая поможет​ обеспечить консерваторам недостающее число мест в парламенте и провести Лондон через переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза.

«Мы будем продолжать работать с нашими друзьями и союзниками в Демократической юнионистской партии», — сказала Мэй. По ее словам, у двух партий на протяжении последних лет сложились «прочные отношения».

«Это дает мне уверенность в том, что мы сможем работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства», — заключила премьер-министр.

Ранее о том, что Мэй провела успешные переговоры о формировании правительства с Демократической юнионистской партией, сообщало издание The Guardian со ссылкой на свои источники в обеих партиях.

Консервативная партия по итогам досрочных парламентских выборов 8 июня потеряла в парламенте 12 мест. Несмотря на это, тори принадлежит в Палате общин по прежнему большинство мандатов — 318 из 650. Этого не достаточно, чтобы сформировать правительство, не вступая в коалицию с какой-либо другой партией, но по прежнему больше, чем у лейбористов, которым удалось получить 261 место — для того чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

Лидер Лейбористов Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку, однако премьер-министр заявила, что стране нужна стабильность в преддверии выхода Великобритании из ЕС, и она эту стабильность способна обеспечить.