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Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал»
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Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал»
Политика, 15:19
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Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал»
«Первый канал» приобрел права на показ документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Премьера фильма запланирована на середину июня
Владимир Путин и Оливер Стоун (Фото: кадр из фильма «Интервью с Путиным» / Showtime)

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в эфире «Первого канала». Телеканал приобрел права на показ этого фильма у компании Showtime, сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Покажем его [фильм] в ближайшее время», — сказал представитель пресс-службы.

Премьера фильма про российского президента запланирована на 12 июня на канале Showtime. Всего будет четыре части. Как рассказывал сам режиссер, фильм задуман им «не столько как документальная картина, сколько как сеанс вопросов и ответов».

По словам Стоуна, речь в фильме, главным образом, пойдет о событиях 2000-х годов, периоде, когда Путин впервые был избран президентом. В картине в том числе будет рассказываться о взглядах российского лидера, которых тогда придерживался политик, уточнил Стоун. «Это открывает точку зрения, которую мы, американцы, не слышали», — отметил Стоун.

О своем намерении снять фильм про Путина Стоун впервые заявил в ноябре 2014 года. Тогда режиссер говорил, что хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Ранее Стоун опубликовал некоторые отрывки из фильма «Интервью с Путиным». В них российский лидер рассказывает о своей системе охраны, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. Также российский лидер заявил, что масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не смог бы пережить никто.

На счету Стоуна несколько десятков художественных и документальных фильмов. Последние его вышедшие работы — «Украина в огне» (2016) и «Сноуден» (2016).
 

Авторы: Мария Бондаренко, Екатерина Костина
Теги: Владимир Путин , Оливер Стоун , «Первый канал»
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