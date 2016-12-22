Поклонская показала документы на квартиру в Донецке

Наталья Поклонская опубликовала документы на квартиру в Донецке, которую ранее в Transparency назвали ее незадекларированной недвижимостью. При этом она обвинила организацию в «распространении поддельных документов»

Наталья Поклонская (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала документы на квартиру в Донецке, которая, как утверждало российское отделение Transparency в своем расследовании, принадлежит ей. Документы Поклонская опубликовала во «ВКонтакте».

Поклонская пояснила, что «хочет поставить точку в вопросе приписанной ей квартиры в Донецке». Депутат отметила, что «хозяйка квартиры площадью 29,9 кв. м на Римского-Корсакова в Донецке» Наталья Владимировна Дубровская 1974 года рождения оказалась «не очень рада такому повороту». Она также «отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность».

Из документов, опубликованных Поклонской, следует, что она не может быть владельцем квартиры в Донецке, так как она родилась в 1980, а не в 1974 году.

«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)», — написала Поклонская.

Российское отделение Transparency отвергает обвинения в подделке документов, рассказал РБК пресс-секретарь организации Артем Ефимов. «Документы, которые мы опубликовали, взяты из [украинского] реестра прав недвижимого имущества. Мы их получили и опубликовали. Мы представили факты на рассмотрение общественности и компетентных органов и не обладаем полномочиями устанавливать окончательную истину», — сказал Ефимов.

Ранее в своем расследовании российское отделение Transparency сообщило, что нашло в украинском госреестре ​прав на недвижимое имущество информацию о том, что Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой площадью 29,9 кв. м в Донецке, которая находится в доме на улице Римского-Корсакова. В Transparency предположили, что она может быть Поклонской, так как «во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская». В организации отмечали, что «документальных подтверждений этому в публичном доступе нет».

«Идентификационный код», который, по мнению Поклонской, нарисовали в Transparency, — это украинский номер налогоплательщика. У Натальи Владимировны Дубровской он — 2929721948. В Transparency объяснили, что первые пять цифр этого номера соответствуют количеству дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения человека. Отсчитав от этой даты 29297 дней, в организации получили дату 18 марта 1980 года, она совпадает с датой рождения Поклонской.

В Transparency обвиняли Поклонскую в том, что она не указала квартиру в Донецке в декларациях о доходах за 2016 и 2017 года.

Конфликт между Transparency и Поклонской начался 20 мая с предложения последней проверить как российское отделение Transparency, так и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального на предмет коррупции. Поклонская предположила, что расследования организаций могут угрожать благополучию России. Transparency в ответ пообещала провести расследование в отношении самой Поклонской.

Расследование о квартире Поклонской было опубликовано 7 июня. Отвечая на него, депутат заявила, что намерена попросить Генпрокуратуру проверить это расследование по четырем статьям УК.

Наталья Поклонская в Думе возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.