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Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ
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Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ
Политика, 14:39
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Трамп прокомментировал показания экс-директора ФБР об утечках в СМИ
Президент США Дональд Трамп впервые с момента выступления экс-директора ФБР Джеймса Коми в сенате США прокомментировал его показания в своем Twitter. Ранее WP сообщила, что адвокат президента уговорил его этого не делать
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми в сенате в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США.

«Несмотря на множество ошибочных заявлений и лжи, тотальное и полное возмездие...и ВАУ, Коми сам был источником утечек!» — написал Трамп.

Джеймс Коми выступил 8 июня на специальном заседании в комитете сената США. Он дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой.

Во время своего выступления Коми признал, что сам организовал утечку информации о содержании своих бесед с президентом США в СМИ, чтобы добиться продолжения расследования действий России после своей отставки. «Я был уверен: публикация данных из моих записей вынудит назначить специального независимого следователя по России», — сказал Коми.

После завершения открытой части сенатских слушаний профессор Дэниел Ричман подтвердил в разговорах с корреспондентами NBC, Huffington Post, CNN, Financial Times, что именно он являлся тем человеком, который передал информацию от Коми прессе. 

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Политика

В своих письменных показаниях, подготовленных бывшим главой ФБР накануне слушаний в сенате,  Коми заявил, что Трамп просил его проявить лояльность и преданность по отношению к президенту США.  

Кроме этого, Трамп обратился к нему с просьбой сгладить скандал в отношении бывшего советника Майка Флинна, который был вынужден подать в отставку под давлением общественного мнения о недопустимости его общения с послом России в США, а также предать огласке информацию о том, что сам Трамп не является фигурантом расследования о влиянии России на выборы в США, сообщил Коми.

Трамп, который ранее активно комментировал различные политические события, через свой Twitter после выступления Коми с вечера четверга не оставлял записей в своем микроблоге.

Вместо него с официальным заявление выступил адвокат президента США Марк Касовиц, который в своем заявлении опроверг, что Трамп когда-либо просил Коми о лояльности или требовал от него прекратить расследование дела о «русском вмешательстве». «Нет никаких доказательств того, что хоть один голос на выборах стал результатом какого-либо вмешательства России», — добавил адвокат.

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Политика

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на свои источники, что Касовиц убедил Трампа не отвечать на заявления коми в сенате. ​«Лучшее, что можно сказать на это (выступление Коми - РБК), — ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — пояснил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа. При этом, как отмечает издание, адвокат убедил Трампа, что будет защищать его «агрессивно», «атакуя Коми, когда будет такая возможность».
 

Автор: Наталья Демченко
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