Разыскиваемого чемпиона ММА Амриев передали чеченским силовикам

Чемпион мира по смешанным искусствам Мурад Амриев был передан сотрудникам правоохранительных органов Чечни

Мурад Амриев (Фото: Скриншот с видеоролика на Youtube)

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурад Амриев передан полиции Чечни. Об этом говорится в сообщении МВД по Чечне.

«В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний», — заявили в МВД по Чечне. В ведомстве подтвердили, что Амриева объявили в розыск сотрудники третьего отдела полиции УМВД России по городу Грозный на основании ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса России (использование подложного документа). Его объявили в розыск потому, что он самостоятельно явился для дачи показаний.

О задержании Амриева в Брянской области стало известно 5 июня. Амриева объявили в розыск правоохранительные органы Чечни. Официально он подозревается в использовании подложного паспорта, но «Новая газета» сообщала, что задержание Амриева связано с «кровной местью».