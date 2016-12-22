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Захарова заявила о передаче данных экспертизы по смерти Чуркина его семье
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Захарова заявила о передаче данных экспертизы по смерти Чуркина его семье
Политика, 09:02
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Захарова заявила о передаче данных экспертизы по смерти Чуркина его семье
Семья бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина получила от США данные экспертизы о причинах его смерти, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова
Церемония прощания с Виталием Чуркиным. ​24 февраля 2017 года (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти США передали результаты медицинской экспертизы для выяснения причин смерти бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина вдове дипломата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что результаты экспертизы находятся в распоряжении семьи Чуркина, а не российских властей.

«Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — передает «РИА Новости» слова Захаровой.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в возрасте 64 лет в Нью-Йорке. Его самочувствие ухудшилось в здании миссии России в ООН. Его госпитализировали, но врачи не смогли сохранить ему жизнь. Юридическое управление Нью-Йорка в марте заявило, что не будет оглашать результаты судмедэкспертизы. Чиновники объяснили, что дипломатический иммунитет сохраняется после смерти дипломата.

Умер Виталий Чуркин. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Источник в мэрии Нью-Йорка заявил, что причиной смерти Чуркина стал инфаркт, передавало агентство AP.

Виталий Чуркин был постоянным представителем России при ООН и в Совбезе ООН с 8 апреля 2006 года до момента смерти. В 1974 году он окончил факультет международных отношений МГИМО и поступил на дипслужбу, где сначала работал переводчиком. В 1989–1990 годах Чуркин был пресс-секретарем МИД СССР, позже он возглавил управление информации МИД России. В 1990-х годах он работал заместителем главы ведомства, затем послом в Бельгии и постпредом при НАТО. После этого Чуркин был назначен послом России в Канаде.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Виталий Чуркин , медицинская экспертиза , Мария Захарова
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