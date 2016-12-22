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Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню из соображений безопасности
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Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню из соображений безопасности
Политика, 02:35
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Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню из соображений безопасности
Мать и сестра разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА Мурада Амриева покинула республику по соображениям безопасности. По словам сестры Мадины, никаких угроз им не поступало, однако они решили себя обезопасить
Мурад Амриев (Фото: Facebook)

Семья ​чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, которого ранее экстрадировали из Белоруссии в Россию и объявили в розыск в Чечне по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта, покинула Грозный и выехала из республики по соображениям безопасности. Об этом сестра спортсмена Мадина сообщила в разговоре с телеканалом «Дождь».

По словам родственницы бойца Амриева, им ничего не угрожало, однако они приняли решение покинуть Чечню на всякий случай, чтобы обезопасить себя от возможных угроз.

Также телеканал публикует видеообращение сестры и матери Мурада Амриева, в котором они просят власти Чеченской республики, российское МВД и все уполномоченные государственные органы разобраться в ситуации, в которую попал их сын и брат, и прекратить его преследование. Сестра Мадина заявляет о невиновности своего брата.

«Вы просто возьмите эти бумаги, почитайте и разберитесь в этом деле, в этом надуманном и сшитом белыми нитками деле. Это все, о чем мы вас просим. Мы не просим укрывать преступника, мы не просим его где-то прятать, мы просим вас о справедливости, которая, в конце концов, гарантирована нам конституцией», — заявила Мадина.​

Власти Чеченской республики обвиняют ​чемпиона мира по ММА Мурада Амриева в использовании заведомо подложного паспорта по ч.3 ст.327 УК. По версии правозащитников, несколько лет назад легально он получил паспорт, в котором был неправильно указан год его рождения, и теперь на основании этого правоохранители расследуют в отношении него уголовное дело и преследуют его.

По этой причине его 5 июня задержали в Брянской области и поместили в изолятор временного содержания. На следующи день, 6 июня, полицейские отпустили Амриева. Спустя день, 8 июня, в белорусском городе Дорбуше пограничники вновь задержали чемпиона мира, после чего власти Белоруссии приняли решение экстрадировать в Россию бойца.

Белоруссия заявила о передаче России разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА
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Как рассказал РБК адвокат спортсмена Петр Заикин, вечером в четверг, 8 июня, из внутреннего двора РОВД белорусского города Добруши выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами, в том числе там были два патрульных УАЗа и микроавтобус.

«Мы поехали за ними. В итоге две машины оторвались от нас, и, видимо, теперь задержанного передали российским силовикам. По сути, это экстрадиция», — подчеркнул защитник.

Адвокат рассказал об экстрадиции разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА
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Ранее адвокат уже отмечал, что, по его мнению, задержание спортсмена не было связано с уголовным преследованием. Оно, уточнял Заикин, касается заявлений борца «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни», о которых со ссылкой на родственников чемпиона писала «Новая газета».

Автор: Анна Трунина
Теги: Чеченская Республика , Мурад Амриев , чемпион ММА
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