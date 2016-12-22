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Экзит-полы показали потерю партией Мэй большинства в парламенте Британии
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Экзит-полы показали потерю партией Мэй большинства в парламенте Британии
Политика, 01:07
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Экзит-полы показали потерю партией Мэй большинства в парламенте Британии
Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, лидирует на парламентских выборах в стране, однако теряет абсолютное большинство, следует из данных экзит-полов
Тереза Мэй (Фото: Eddie Keogh / Reuters)

Партия консерваторов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пока лидирует на парламентских выборах в королевстве, но при этом уже потеряла абсолютное большинство в парламенте, уступив своим политическим оппонентам необходимые для этого 12 мест. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, которые публикует Reuters.

Согласно предварительным данным выборов, консерваторы получают 314 мест из 650, лейбористы - 266. Дальше со значительным отставанием идут Шотландская партия (SNP) с 34 местами, Либерально-демократическая партия — 14 мест, Плайд Кимру — 3 места, Зеленая партия Англии и Уэльса — 1 место, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 0, а также другие политические партии, которые суммарно заняли 18 мест.

Пока ни одна партия не может претендовать на абсолютное большинство в парламенте, что дает особые преференции. Для этого партия должна обеспечить себе минимум 326 мест из 650 возможных, то есть более половины. В настоящее время, согласно экзит-полам, партии Терезы Мэй не хватает 12 мест для формирования абсолютного большинства.

Сразу после оглашения предварительных итогов выборов национальная британская валюта — британский фунт стерглингов — снизилась на 1,64% по отношению к американскому доллару, свидетельствуют данные торгов.

Reuters указывает, что в случае, если консерваторы так и не смогут укрепить свои позиции и отыграть необходимые 12 мест, новый парламент сможет задержать переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза и сакцентирует все внимание в своей политике на внутренние проблемы страны.

Экзит-полы, которые приводит телеканал Sky News, также показывают, что консерваторы не получат абсолютного большинства в новом парламенте.

Мэй на переправе: кто выиграет от досрочных выборов в Великобритании
Политика

Досрочные парламентские выборы в Великобритании проходят по инициативе премьер-министра страны Терезы Мэй, которая приняла решение распустить парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем по Brexit. Необходимость внеочередных выборов Мэй объяснила тем, что в парламенте страны нет единства по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. За выход из блока граждане страны проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания , парламентские выборы , Тереза Мэй , консерваторы
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