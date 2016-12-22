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В Барселоне начался митинг за сохранение Каталонии в составе Испании
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В Барселоне начался митинг за сохранение Каталонии в составе Испании
Политика, 14:23
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В Барселоне начался митинг за сохранение Каталонии в составе Испании
В Каталонии начался митинг сторонников единства региона и Испании. Ранее премьер-министр Испании потребовал от каталонских властей отменить результаты референдума о независимости
Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Достаточно, восстановим здравый смысл», — под таким лозунгом в Барселоне началась демонстрация сторонников единства Каталонии и Испании. Акцию проводит платформа «Каталонское гражданское общество», выступающая против независимости региона, передает El Pais.

В конце шествия бывший председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса зачитают манифест.

Участники шествия проходят по улицам города, держа в руках испанские флаги и крича лозунги: «Я испанец» и «Пучдемона в тюрьму», передает корреспондент РБК.

По данным Bloomberg, в мероприятии участвуют тысячи человек. «Сегодня мы подведем черту под вопросом о независимости», — цитирует агентство министра здравоохранения Испании Долорс Монсеррата, уроженку Каталонии. Она пришла на митинг с испанским флагом.

К участникам акции присоединились представители каталонского бизнеса, пишет Bloomberg. В частности, в шествии участвует делегация бизнес-объединения Cercle d’Economia. Его председатель Хуан Бругера встречался с президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном, предложив ему отказаться от провозглашения независимости. В Cercle d’Economia в том числе входят директоры каталонских банков.​

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что власти Каталонии должны отменить результаты референдума о том, стоит ли региону становиться независимым государством. По мнению премьера, ситуация будет становится только хуже. Он добавил, что не потерпит шантажа со стороны местных властей.

По итогам референдума, прошедшего 1 октября, правительство Каталонии объявило о победе сторонников независимости. По данным властей, около 90% из 2,3 млн проголосовавших поддержали независимость.

Авторы: Павел Казарновский, Анастасия Юдицкая.
Теги: Испания , Каталония , Барселона
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