Reuters сообщил о переброске турецких сил в сирийский Идлиб

Турецкие военные пересекли границу сирийской провинции Идлиб, утверждает Reuters со ссылкой на источники. Турецкие СМИ пока подтверждают лишь стягивание войск к границе и огневую поддержку лояльных Турции сил

Ситуация на Сирийско-Турецкой границе в районе провинции Идлиб (Фото: Nazeer Al-Khatib / AFP)

Турецкая техника пересекла границу и зашла на территорию сирийской провинции Идлиб в сопровождении вооруженной группировки «Тахрир аль-Шам», утверждает Reuters со ссылкой на жителей приграничной территории и местных повстанцев.

Оба источника агентства сообщили, что видели несколько транспортных средств турецких военных, въезжающих в Идлиб. Они проехали по населенному пункту Атма.

О переходе предположительно турецких сил через границу сообщается на сайте Liveuamap, на котором фиксируются передвижения войск и боестолкновения в Сирии. На сайте также приводится ссылка на видео в Twitter, в описании к которому говорится, что на видео турецкие военные въезжают на территорию Сирии. Подтверждений этой информации нет.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, в ночь на воскресенье к границе с Сирией были переброшены турецкие танки.

По данным того же телеканала, военные еще не перешли границы, но турецкая армия открывала артиллерийский огонь по территории Идлиба для поддержки Свободной сирийской армии.

В субботу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские повстанцы при поддержке турецких сил начнут операцию в этой провинции.

Начало операции Турции связано с договором Анкары с Россией, Ираном и правительством Сирии о создании зон деэскалации в Идлибе и близлежащих территориях для прекращения военного противостояния. «Тахрир аль-Шам» в соглашение не вошла.

По данным сирийского центра мониторинга по правам человека, базирующегося в Британии, ранее турецкие силы обстреляли повстанцев недалеко от деревни Кафр Лусин в Идлибе.

По данным Reuters, «Тахрир аль-Шам» связана с запрещенной в России группировкой «Фронт ан-Нусра», которая до прошлого года была ответвлением другой запрещенной в России группировки «Аль-Каида».