Reuters сообщил о переброске турецких сил в сирийский Идлиб

Турецкая техника пересекла границу и зашла на территорию сирийской провинции Идлиб в сопровождении вооруженной группировки «Тахрир аль-Шам», утверждает Reuters со ссылкой на жителей приграничной территории и местных повстанцев.
Оба источника агентства сообщили, что видели несколько транспортных средств турецких военных, въезжающих в Идлиб. Они проехали по населенному пункту Атма.
О переходе предположительно турецких сил через границу сообщается на сайте Liveuamap, на котором фиксируются передвижения войск и боестолкновения в Сирии. На сайте также приводится ссылка на видео в Twitter, в описании к которому говорится, что на видео турецкие военные въезжают на территорию Сирии. Подтверждений этой информации нет.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, в ночь на воскресенье к границе с Сирией были переброшены турецкие танки.
По данным того же телеканала, военные еще не перешли границы, но турецкая армия открывала артиллерийский огонь по территории Идлиба для поддержки Свободной сирийской армии.
В субботу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские повстанцы при поддержке турецких сил начнут операцию в этой провинции.
Начало операции Турции связано с договором Анкары с Россией, Ираном и правительством Сирии о создании зон деэскалации в Идлибе и близлежащих территориях для прекращения военного противостояния. «Тахрир аль-Шам» в соглашение не вошла.
По данным сирийского центра мониторинга по правам человека, базирующегося в Британии, ранее турецкие силы обстреляли повстанцев недалеко от деревни Кафр Лусин в Идлибе.
По данным Reuters, «Тахрир аль-Шам» связана с запрещенной в России группировкой «Фронт ан-Нусра», которая до прошлого года была ответвлением другой запрещенной в России группировки «Аль-Каида».