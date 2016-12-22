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Испанский премьер назвал возможным вариантом смену власти в Каталонии
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Испанский премьер назвал возможным вариантом смену власти в Каталонии
Политика, 02:23
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Испанский премьер назвал возможным вариантом смену власти в Каталонии
Глава испанского кабинета министров Мариано Рахой заявил, что в случае необходимости воспользуется своим правом распустить правительство Каталонии, выступающее за независимость региона
Мариано Рахой (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

В интервью с корреспондентом газеты El Pais Рахою был задан вопрос, готов ли он воспользоваться правом использовать статью 155 Конституции Испании, позволяющей распускать региональные правительства. На это премьер-министр ответил, что не исключает никаких возможностей в рамках действующего законодательства.

«В идеале хотелось бы избежать крайних решений. Но для этого нужно, чтобы ситуация изменилась», - подчеркнул Рахой.

По словам главы испанского правительства, власти Каталонии должны отменить результаты референдума, по итогам которого они объявили о намерении объявить независимость региона. По его словам, уже очевидно, что чем дальше ситуация будет оставаться неопределенной, тем будет хуже для всех.

Рахой подчеркнул, что не намерен вести переговоры под угрозой шантажа со стороны каталонских властей. Он также заверил, что части национальной полиции и гражданской гвардии будут оставаться на территории Каталонии до тех пор, пока ситуация не успокоится. При этом он подчеркнул, что решение об их переброске принимает не правительство, а суды.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о вопросе независимости региона. Во время голосования проходили столкновения с полицией, которая не пускала каталонцев на избирательные участки. В результате пострадали более 700 человек.

По предварительным подсчетам каталонских властей, 90% принявших участие в плебисците, проголосовали за независимость региона, 7,8% — против, а 2,2% бюллетеней были повреждены или не заполнены. В понедельник, 2 октября, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что Каталония объявит о своей независимости в течение 24 часов после публикации окончательных результатов референдума.

Власти Испании и референдум, и его результаты не признали. В Мадриде уверяют, что голосование было провальным, поскольку большинство жителей Каталонии не приняло в нем участия.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Испания , Каталония , Мариано Рахой
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