Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Недавно назначенный на должность посла России в США Анатолий Антонов встретился с Дональдом Трампом. Антонов назвал атмосферу на приеме дружелюбной и заявил, что надеется на доверительные отношения между двумя странами

Анатолий Антонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Недавно назначенный на должность посла России в США Анатолий Антонов встретился с американским президентом Дональдом Трампом, об этом российский дипломат рассказал журналистам по итогам встречи, передает «РИА Новости».

«Только что я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет. Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет», — заявил Антонов.

«Мы выступаем за улучшение двусторонних отношений, хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и конечно же взаимовыгодными», — добавил он, отметив, что взаимоуважение между Россией и США — это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности, «а не только для двусторонних отношений».

По словам российского дипломата, президент Трамп встретил его дружелюбно и тепло. «Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие», — добавил посол.

О том, что Антонов встретится с Трампом для вручения ему верительных грамот, стало известно накануне, 7 сентября. Дипломат прибыл в Вашингтон еще 31 августа — это был его первый визит в США в должности российского посла.

По прибытии, комментируя ситуацию вокруг закрытия российских представительств в Сан-Франциско и в Нью-Йорке, Антонов призвал стороны избегать «истерических порывов». «Сейчас надо спокойно разобраться с ситуацией, надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы», — заявил посол.



До этого 31 августа в ответ на сокращение количества работников американской дипмиссии в России власти США приняли решение закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.



На своем новом посту Антонов сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года. Кисляк ушел в отставку после того, как во время президентских выборов его заподозрили в связях с командой Трампа.