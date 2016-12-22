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При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева
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При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева
Политика, 19:53
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При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева
При взрыве машины в Киеве погиб член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе, Тимур Махаури. Погибшего прежде называли возможным участником операции по ликвидации Шамиля Басаева
Место взрыва (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Погибшим в результате взрыва в автомобиле на Бессарабской площади в Киеве был член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщили друзья погибшего, которые приехали на место происшествия.

«Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури», — рассказал человек, который представился родственником пострадавших. По его словам, получившие ранения при инциденте «были гражданами Грузии», а Махаури — «был чеченцем». О том, что погибшим был Тимур Махаури, сообщает также УНН. О том, что во время взрыва погиб Тимур Махуар, РБК подтвердил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Как рассказал журналистам «112 Украина» знакомый погибшего Тимерхан Манаев, Махаури «находился в батальоне им. Джохара Дудаева».​ «Он активно принимал участие еще в чеченской войне», — пояснил он, добавив, что «его [глава Чечни Рамзан] Кадыров называет своим личным врагом».

Автомобиль на Бессарабской площади в Киеве взорвался вечером 8 сентября. В результате происшествия погиб один человек, еще двое — женщина и ребенок, находившиеся в машине, — пострадали. Автомобиль в результате инцидента, как передавал телеканал «112 Украина», был полностью уничтожен.

Взрыв, как рассказали РБК очевидцы случившегося, произошел в 18:00 мск. «Нас на светофоре обогнала машина на грузинских номерах. Вдруг хлопок, дым в три этажа и через пару секунд осколки всюду падают», — уточнил киевлянин Вадим Гончаренко, добавив, что взрыв «как будто был направленным — так как удар весь влево ушел». «Мы вышли, а у авто крыши нет. Народу вокруг масса — все возвращались с работы. Все полезли помогать вытащить пассажиров, там ребенок и женщина — они живы. Полиция и скорая приехали буквально через пару минут», — рассказал собеседник РБК.​ О том, что взорвавшаяся машина была с грузинскими номерами прежде также сообщало издание ТСН.

Тимура Махаури задержали в Стамбуле в 2012 году по подозрению в совершении в Турции ряда убийств. В частности, сотрудники турецких правоохранительных органов подозревали его в убийстве пятерых сторонников чеченских сепаратистов, двое из которых — Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев — в России находились в розыске по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Однако через три года после нескольких судебных процессов Махаури был освобожден в Турции по решению суда.

Погибший, как писал «Коммерсантъ», сам прежде был боевиком. Издание в 2014 году сообщало, что «по некоторым сведениям», Махаури «мог быть использован российскими спецслужбами в операции по ликвидации известного полевого командира Шамиля Басаева». Этого, как уточняла газета, также не исключали в чеченской диаспоре в Турции. Однако Махаури, как пояснял «Коммерсанту» неназванный собеседник из этой диаспоры, «мог и не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой».

Также о том, что Махаури был причастен к операции по ликвидации Шамиля Басаева, заявляли в турецкой прокуратуре, передавала Hurriyet Daily News. Тимура Махаури издание называло «Темуром» (Temur Makhauri). По данным представителей турецкого надзорного ведомства, погибший участвовал в подготовке операции — в частности, он готовил грузовик, в результате подрыва которого в июле 2006 года был ликвидирован Басаев.

О том, что Шамиля Басаева уничтожили в Ингушетии, в июле 2006 года Владимиру Путину доложил занимавший пост директора ФСБ Николай Патрушев.

Авторы: Евгения Маляренко, Дмитрий Окрест.
Теги: Украина , Киев , взрыв
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