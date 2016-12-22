Что изменит смерть «министра войны» ИГ

Минобороны России заявило о гибели в Сирии «министра войны» ИГ, бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова. Его опыт был полезен террористам, а гибель не скажется на деятельности группировки, говорит эксперт

Гулмурод Халимов (Фото: кадр из видео Youtube / Global Look Press)

Убиты с воздуха

Российские истребители уничтожили в Сирии ​четырех влиятельных полевых командиров — террористов ИГ (запрещенная организация в России), среди которых был «министр войны» группировки Гулмурод Халимов, бывший командир ОМОНа МВД Таджикистана, известный в ИГ под именем аль-Таджики. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило Министерство обороны России.

Как говорится в сообщении ведомства, авиаудар был нанесен по подземному пункту боевиков в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора в одноименной провинции на востоке страны. По данным Минобороны, в подземном пункте, где проходило совещание главарей группировки, в момент операции российских ВКС также находился эмир Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали. Его ведомство назвало ответственным за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ. О том, что главари группировки соберутся на совещание, российские военные узнали 5 сентября. После подтверждения информации и проведения доразведки цели с аэродрома Хмеймим (провинция Латакия) были подняты два самолета для выполнения операции.

ИГ три года держала Дейр-эз-Зор в блокаде, которая была прорвана 5 сентября силами правительственных войск Сирии при поддержке ВКС России с воздуха. Кроме российского Минобороны гибель Халимова и других участников ИГ никто пока не подтвердил.

Дело полковника

Отъезд Гулмурода Халимова из Таджикистана в 2015 году стал сенсацией. Впервые к террористам примкнул действующий и высокопоставленный руководитель одного из силовых подразделений стран СНГ. Халимов исчез в конце апреле 2015 года, его отсутствие заметили, когда он несколько дней не появлялся в расположении таджикского ОМОНа, которым руководил в звании полковника. Тогда таджикские СМИ сообщали, что полковник мог уехать за рубеж, чтобы примкнуть к ИГ. В мае того же года Халимов подтвердил эти предположения: он записал на русском языке и распространил видеообращение, в котором обвинил таджикские власти в притеснениях ислама и призвал к вооруженной борьбе с властями США, России и Таджикистана. В ролике он дал подробную информацию о себе и напомнил, что прошел несколько курсов военной переподготовки в России и США.

Халимов родился в 1975 году. В 1990-е годы, во время гражданской войны в стране, служил в президентской гвардии. В 1997 году поступил на службу в ОМОН МВД Таджикистана рядовым. В том же году прошел стажировку в московском спецназе. За годы службы он пять раз участвовал в антитеррористических тренингах в США и Таджикистане, организованных Госдепартаментом США.

В Таджикистане Халимов участвовал в операциях против вооруженных группировок в Раштской долине и Горном Бадахшане в 2009 и 2012 годах. По неподтвержденным данным, именно во время операции в Горном Бадахшане Халимов был замечен сыном президента Таджикистана Рустамом Эмомали и получил назначение на пост начальника ОМОНа. За годы службы он неоднократно поощрялся различными государственными наградами.

В Таджикистане у Халимова было две жены и восемь детей. Предположительно, в феврале 2016 году его вторая жена, Хумайро Мирова, бывший начальник пресс-центра таможенной службы, вместе с четырьмя детьми выехала вслед за мужем в Сирию.

В июле 2017 года радио «Озоди» опубликовало фотографии Халимова с дочерью от второй жены, которые якобы подтверждают, что командир ИГ воссоединился с семьей, однако когда и где были сделаны эти кадры, не указывалось. В Таджикистане все еще находится первая жена Халимова Назокат Муродова и ее четверо детей. Как родственники обвиненного в терроризме, семья Халимова находится под постоянным наблюдением и подвергается давлению со стороны правоохранительных органов. Так, у старшего сына Халимова восемнадцатилетнего Бехруза власти сначала изъяли свидетельство о рождении и отказали ему в выдаче общегражданского паспорта. А весной 2017 года молодой человек был снят с рейса Душанбе — Москва и затем приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в подготовке к преступлению и наемничеству. По версии следствия, Бехруз по примеру отца планировал покинуть страну и присоединиться к ИГ. Мать и сестра заявляли журналистам, что не верят в его виновность. В июле этого года таджикские власти задержали других близких родственников Халимова при попытке пересечь таджико-афганскую границу. В ходе операции двое братьев, племянник и сосед экс-полковника были убиты, еще троих задержали. Их также подозревают в связях с террористическими группами.

Гульмурод Халимов с сыном Мухаммедом (Фото: ca-portal.ru / Global Look Press)

Статус министра

После бегства Халимова на родине обвинили в государственной измене и объявили в международный розыск. США в августе 2016 года объявили награду в $3 млн за информацию о Халимове, которого Госдепартамент назвал одним из «ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.

В 2016 году стало известно, что Халимов занял место «министра войны» ИГ. Его предшественником на этом посту был выходец из Панкисского ущелья (Грузия) Тархан Батирашвили, известный по псевдониму Абу Умар аш-Шишани. Согласно сообщению подконтрольного ИГ информационного агентства Amaq, Батирашвили был убит 13 июле 2016 года в боях вблизи иракского города Шергат к югу от Мосула. Есть и версия Пентагона: Батирашвили предположительно погиб в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции в окрестностях Мосула, где он должен был встретиться еще с 16 главарями группировки.​ Позднее также мелькали сообщения о том, что «министром войны» вместо Батирашвили стал некий Абу Мусаба Аль-Масри, но эта информация не нашла подтверждения, а сам Аль-Масри погиб в мае этого года.

В иерархии ИГ «военный министр», согласно Reuters, входит в шариатский совет, который подчиняется напрямую самопровозглашенному халифу Абу Бакру аль-Багдади, главе ИГ. Россия заявляла о ликвидации аль-Багдади в июне, однако в августе информация была опровергнута Пентагоном.

«Министр войны в ИГ — скорее номинальная и медийная фигура, а не ответственный за всю стратегию и тактику группировки. На этот пост специально назначают иностранцев, чтобы подчеркнуть интернациональный статус организации», — говорит Антон Мардасов, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития. Эксперт указывает, что операции ИГ во многих случаях координируются на местах без получения какого-то общего руководства. Однако Халимов, по оценке эксперта, сказал новое слово в тактике ИГ, так как после тренингов и работы, обладал знаниями и наработками современной военной науки.

В начале июня на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне боевиков ИГ воюют около 4 тыс. россиян. Также он отметил, что среди экстремистов есть много представителей стран СНГ. В апреле Путин рассказывал в интервью телеканалу «Мир», что всего на стороне Исламского государства в Сирии воюют 20 тыс. иностранных боевиков, в том числе, 10 тысяч являются выходцами из стран СНГ, и «чуть меньше половины» от этого контингента — из России.

«По двум фигурам, Батирашвили и Халимова, сложно судить о роли, которую играют выходцы из СНГ в ИГ. Своим возвышением эти двое обязаны, скорее, личными качествами. Однако есть закономерности: чеченцы, как правило, воют обособлено, составляют какие-то элитные силы, их не разбивают по группам. Выходцев из других регионов распределяют по различным подразделениям, потому что они воют не очень хорошо», — говорит Мардасов.

Эксперт отмечает, что по мере потери ИГ территорий сокращается и известный состав руководства группировки, например, после утраты контроля над Мосулом ни к чему сохранять должность губернатора этого города. Тем не менее Мардасов полагает, что основной костяк ИГ сохранился. «Те люди, которые реально управляют ИГ как террористическим брендом, находятся вне медийной картинки, и потеря каких-либо известных личности на боеспособности ИГ не сказывается, будь то министр войны или даже халиф», — говорит эксперт.​

Гибель конкретных людей в рядах ИГ кардинально не влияет на положение группировки как в Сирии, так в Ираке, соглашается эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Евсеев. «В Исламском Государстве очень легко заменяется человек, какую бы он должность ни занимал», — говорит эксперт. Евсеев уверен, что ИГ быстро найдет замену Халимову.