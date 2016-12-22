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Удальцова допросили об «организаторах массовых беспорядков» на Болотной
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Удальцова допросили об «организаторах массовых беспорядков» на Болотной
Политика, 16:51
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Удальцова допросили об «организаторах массовых беспорядков» на Болотной
СК допросил Удальцова в связи с его заявлениями на пресс-конференции после освобождения, сообщили следователи. На ней он сказал, что Навальный и Пономарев на митинге на Болотной площади в 2012 году «подставили людей под аресты»
Сергей Удальцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сотрудники Следственного комитета вызвали на допрос лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу о беспорядках на Болотной площади в 2012 году. Вопросы следователей касались «лиц, возможно причастных к организации массовых беспорядков», говорится в сообщении СК.

Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, «Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями». Следователи решили допросить Удальцова из-за заявлений, прозвучавших на его пресс-конференции после выхода на свободу, уточняет «Интерфакс».

Удальцов написал в Twitter, что отказался давать показания следователям, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя и близких родственников, передает агентство.

«Допрос в Следственном комитете завершился. Вопросы следствия касались «болотного дела». На основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний я отказался. Сам факт вызова считаю элементом давления», — заявил он.

«Если власти рассчитывали от меня получить показания на других оппозиционеров и стравить нас между собой — это бессмысленно, для меня это неприемлемо. А если была задача оказать на меня давление и показать, что за мной продолжается пристальное наблюдение, это меня тоже не удивляет и не пугает — мне скрывать нечего, я свою деятельность продолжаю открыто и спокойно», — добавил оппозиционер (цитата по «Интерфаксу»).

Супруга Удальцова Анастасия заявила РБК, что «представитель СК врет» касательно того, что Удальцов на пресс-конференции «давал оценку действиям лиц, связанных с акциями протеста».

Удальцова в июле 2014 года приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за организацию беспорядков во время митинга оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Вместе с Удальцовым виновным был признан один из руководителей «Левого фронта» Леонид Развозжаев, ему был назначен аналогичный срок.

Удальцов вышел из колонии 8 августа. После освобождения он провел пресс-конференцию, на которой заявил, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный «заведомо подставляли людей под аресты» и «репрессии».

Лидер «Левого фронта» сказал, что у него есть «определенные вопросы» к Навальному. Также он сообщил, что на акции 6 мая среди протестующих были провокаторы. «Ясно, что люди туда были специально запущены. Ребята, которых осудили, не делали ничего противоправного. Это была реакция на действия ОМОНа», — заявил он.

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Николай Ляскин, руководящий московским предвыборным штабом Навального, заявил тогда РБК, что провокации на той акции протеста допускали только сотрудники полиции. Навальный, в свою очередь, отреагировал на пресс-конференцию Удальцова словами: «Человек только что вышел, что от него можно хотеть? Пусть Сергей выйдет, осмотрится, поймет, что происходит вокруг».

Митинг оппозиции на Болотной площади 6 мая 20​12 года («Марш миллионов», участники выразили протест в связи с инаугурацией Владимира Путина) закончился стычками с правоохранительными органами, после этого более чем 30 участников акции стали фигурантами уголовных дел.
Авторы: Андрей Гатинский, Сергей Витько.
Теги: Следственный комитет , допрос , Алексей Навальный , Сергей Удальцов , «Болотное дело» ...
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