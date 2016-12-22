Военная прокуратура начала проверку закупок пайков для Минобороны

Военная прокуратура проверяет исполнение законодательства о закупках при поставке некачественных пайков в Минобороны, заявили РБК в Генпрокуратуре. Ранее ГВП выявила поставки военным «непригодных» пайков Барышского мясокомбината

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Главная военная прокуратура (ГВП) в рамках надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для «обеспечения государственных нужд» проверяет исполнение законов при поставке в Минобороны индивидуальных рационов питания. Об этом говорится в ответе на запрос РБК врио начальника пресс-службы организационного управления Генпрокуратуры Евгения Стрежнева (ГВП входит в структуру Генпрокуратуры). Когда началась проверка, в ответе не сказано.

Ранее ГВП признала «недопустимыми» в пищу более полумиллиона пайков, которые акционерное общество «Военторг» поставило Министерству обороны. Об этом сообщал РБК со ссылкой на письмо замглавы ГВП Андрея Никулищина замминистра обороны Дмитрию Булгакова. Никулищин подтверждал РБК подлинность документа.

В пайках выявили гелеобразователь, целлюлозу, камедь рожкового дерева и другие недопустимые компоненты. К примеру, в консервах «Шпик соленый» свинину заменили искусственным эмульсивным жиром.

«Военторг» поставил пайки в 2016 году Минобороны в рамках контракта на 115 млрд руб. Продукцию произвели Грязинский пищевой комбинат и Барышский мясокомбинат.

Проверка этих пайков для оборонного ведомства состоялась после того, как были обнаружены нарушения при поставке рационов питания во внутренние войска МВД (в 2016 году переведены в Росгвардию), о которых сообщал РБК. Пайки для Росгвардии производил все тот же Барышский комбинат, поставки в войска осуществляла компания «Оборонпродкомплект». Главная военная прокуратура установила, что пайки Барышского мясокомбината, которые «Оборонпродкомплект» в 2015 году поставил в структуры МВД, содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается».

В связи с этим первый зам главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин предложил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков для Росгвардии.