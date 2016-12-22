Парламентарии 150 стран призовут женщин и молодежь в политику

Члены Межпарламентского союза из 150 стран на октябрьской ассамблее в Петербурге призовут свои страны соблюдать гендерное равенство в политике и больше работать с молодежью. Об этом говорится в проекте резолюции ассамблеи

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Во время 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) парламентарии из 150 стран мира настоятельно призовут свои страны в равной мере привлекать к «парламентскому контролю» мужчин и женщин. Кроме того, парламентарии потребуют больше привлекать к «деятельности правительства на всех уровнях» молодежь. Об этом говорится в проекте главного документа ассамблеи — резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия», который есть в распоряжении РБК.

Цель главного документа ассамблеи, резолюции, которая должна быть подписана в ходе встречи, — «показать баланс между универсальностью ценностных ориентиров и особенностями тех или иных государств», заявил РБК один из ее авторов, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. В создании документа также участвовали член нижней палаты индийского парламента Сушмита Дев и член Генеральных штатов Нидерландов Николас Шахривер.

С 2007 года количество женщин в национальных парламентах увеличилось на 6,5%, но в последние время этот показатель перестал расти, говорится в проекте пояснительной записки к резолюции. Поэтому власти стран-членов союза и должны прикладывать «неустанные усилия для достижения гендерного баланса в политике». Вторая цель резолюции — активизировать участие молодежи в политической деятельности и в работе парламентов, сообщается в документе.

Еще авторы резолюции выступили в защиту свободы слова для политиков, журналистов и правозащитников, и предложили учредить 30 июня Международный день парламентаризма. Выступая перед журналистами 7 сентября, Умаханов отметил, что именно в этот день в 1889 году был образован МПС, и к тому же, на эту дату в календаре ООН не назначено никаких международных праздников.

Выбор гендерной и молодежной темы для ассамблеи вполне объясним, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Прекрасно, что принято решение уделить особое внимание вопросу об участии женщин в политике, гендерное равенство учитывается в том числе и при отборе кандидатов на ассамблее», — отметил депутат. В России же, по его словам, особенно актуальна вторая заявленная тема — привлечение в политику молодежи. Молодые люди все чаще предпочитают участие в общественной жизни и политику общественным протестам, в том числе акциям Алексея Навального, считает Чепа, поэтому парламенты должны привлекать их к своей работе.

Принятая на ассамблее резолюция может лечь в основу российских законопроектов в сфере гендерной и молодежной политики, заявил РБК Чепа. С мнением депутата не согласился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Резолюция МПС не будет иметь особого влияния, а интерес России к деятельности союза связан с ее изоляцией в других международных организациях, считает он. «Россия ищет способ вернуть вес на международной арене, но это невозможно без Евросоюза, ПАСЕ, ОБСЕ, и Межпарламентский союз тут ей не поможет», — пояснил РБК Бондаренко.

МПС был создан в 1889 году. Это крупнейшая международная площадка, которая служит для координации парламентов стран всего мира. В этом году ежегодная ассамблея союза пройдет 14-1​8 октября в Санкт-Петербурге. Ожидается, что ее посетит рекордное количество делегаций стран-участников союза — 150, рассказал РБК Умаханов. Пока свое участие подтвердили 132 делегации, уточнил он.