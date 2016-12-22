МИД назвал оккупацией появление агентов спецслужб США в консульстве

Заминистра Сергей Рябков сообщил, что иск в американский суд будет подан «в ближайшее время». Обратиться в суд поручил МИДу Путин, назвавший действия властей США хамством

Здание МИД РФ (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Проведение спецслужбами США обысков в помещениях закрытого генконсульства России в Сан-Франциско является не чем иным, как оккупацией, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этой территории - это оккупация. Этот термин имеет отношение не только к каким-то крупным событиям конфликтного характера, военным действиям, этот термин вполне применим к тому, что сделали американцы, мы будем на этом настаивать, американцам об этом тоже сказано»,- сказал Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Российское генконсульство в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября 2017 года по требованию Госдепартамента США, одновременно со зданиями торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Требование закрыть эти объекты власти США назвали ответом на сокращение численности персонала своей дипломатической миссии в Москве, предпринятое по требованию российских властей. В оставленных российскими дипломатами помещениях прошли обыски.

Президент России Владимир Путин признал, что требование властей США было правомочным, однако отметил, что действовали американцы «в хамской манере», нарушив при этом имущественные права России.

«Для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин.

По словам Рябкова, в настоящее время МИД самым активным образом работает над исполнением поручения президента и иск будет подан уже «в ближайшее время».

«Мы понимаем, что в этой среде, в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к нужному и единственно правильному справедливому судебному решению в нашу пользу будет трудно. Тем не менее, это реальный путь, и мы будем двигаться по нему», - пояснил замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

6 сентября МИД сообщал, что сотрудники силовых ведомств США проводят в здании генконсульства «неизвестные работы», «уродуют дорогой паркет» и «хозяйничают без разрешения».

Видео: МИД России

Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда пояснила РБК, что российская сторона будет фиксировать все изменения и повреждения здания, что может быть учтено при подаче иска.