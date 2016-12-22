Сечин назвал «кретинизмом» обнародование записи его разговора с Улюкаевым

Глава «Роснефти» уверен, что такие разговоры не должны предаваться огласке, в связи с наличием в них сведений, составляющих государственную тайну

Игорь Сечин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал обнародование в Замоскворецком суде Москвы, где проходит процесс по делу обвиняемого в получении взятки Алексея Улюкаева, стенограммы его разговора с бывшим министром, за которым последовал арест.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Глава «Роснефти» уточнил, что не имеет в виду содержащуюся в разговоре эмоциональную оценку перспектив сотрудничества его компании с японскими и индийскими партнерами.

«Но есть то, что не относится ко мне лично… В общем, есть…Процесс, конечно, должен был быть закрытым», — сказал Сечин.

Запись разговора Сечина с Улюкаевым, состоявшегося в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» в преддверии ареста последнего, была зачитана в суде прокурором 5 сентября 2017 года, а отдельные детали этого разговора получили широкую популярность в социальных сетях, в частности «корзинка с колбасой», которую Сечин презентовал Улюкаеву перед прощанием.

«Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно и, насколько я знаю, беспрецедентно», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Сам Улюкаев 7 сентября посоветовал журналистам бояться «данайцев, приносящих колбайцев».