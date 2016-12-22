Эрдоган назвал обвинения США в адрес турецкого министра «плохо пахнущими»

Президент Турции раскритиковал США за обвинения в адрес турецкого экс-министра экономики в нарушении санкционного режима против Ирана. Турция и Иран — союзники, объяснил он и назвал правосудие США «настоящим скандалом»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Американские шаги «плохо пахнут»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обвинения Вашингтона в адрес бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна выпадом против властей страны. Об этом он заявил в четверг, 8 сентября.

В среду, 7 сентября, представители Министерства юстиции США обвинили Чаглаяна в попытке обойти американские санкции против Ирана. В нарушении закона о санкциях также обвиняются экс-глава турецкого государственного банка Halkbank Сулейман Аслан и еще два госслужащих. Американский Минюст инкриминирует всем четверым вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры.

В обвинительном заключении в отношении турецких граждан говорится, что они дали ложные показания американским следователям и получали взятки на сумму в десятки миллионов долларов ювелирными изделиями и наличными. Американские власти считают, что финансовые операции проводились через Halkbank. Сам банк участие в сговоре опроверг в заявлении, опубликованном 7 сентября.

«Это странная история, комментировать ее в юридическом смысле также странно», — отметил Эрдоган. По его словам, Турция никогда не применяла санкции против Ирана. Более того, турецкий президент подчеркнул, что Анкару связывают тесные торговые связи с Тегераном, который поставляет в Турцию энергоносители. «Этот шаг — полностью политический. Они (США. — РБК) должны это пересмотреть. От таких шагов плохо пахнет», — подытожил президент.

В защиту своего предшественника выступил и нынешний министр экономики Турции Нихат Зайбекчи, который потребовал от США привести доказательства вины своего коллеги. «Чаглаян не совершил чего-либо против интересов Турции. Если Чаглаян действовал против интересов других стран, это не должно беспокоить Турцию», — заявил в четверг Зейбекчи.

Охрана без оружия

Также 7 сентября стало известно, что комитет сената конгресса США по ассигнованиям поддержал инициативу, запрещающую американским властям продавать оружие службе безопасности Эрдогана. Новая поправка, авторами которой выступили сенаторы от Демократической партии Рис Ван Холлен и Патрик Лихи, будет включена в законопроект о финансировании внешнеполитической деятельности США в 2018 году. Согласно ей, американскому правительству будет запрещено способствовать продаже оружия президентской службе охраны, а также предоставлять ей какие-либо иные услуги. Эти ограничительные меры могут быть сняты только в том случае, если государственный секретарь США заверит конгресс, что Анкара готова и стремится защищать права женщин и меньшинств.

Инициатива комитета еще должна быть утверждена полным составом сената.

Сенаторы предложили ужесточить подход после инцидента 16 мая этого года, когда у резиденции посла Турции в Вашингтоне, в которой тогда находился Эрдоган, произошли столкновения между сторонниками и противниками турецких властей. В результате столкновений пострадали девять человек, причем двум были нанесены тяжелые травмы. 29 августа американский суд предъявил обвинения 19 участникам потасовки, в том числе 15 сотрудникам службы безопасности Эрдогана, двум гражданам Канады и двум американским подданным. Сотрудники дипмиссии Турции утверждают, что драку спровоцировали члены Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции запрещенной террористической организацией. Сам Ван Холлен отмечает, что принятое комитетом решение — «сильное послание» Анкаре как от демократов, так и от республиканцев. «Мы не собираемся позволять личным телохранителям президента Эрдогана нападать на мирных американских протестующих на американской территории», — подчеркнул сенатор.

8 сентября Эрдоган эти обвинения тоже раскритиковал: «Как работает правосудие в США — это настоящий скандал». Он также обвинил власти США в неспособности выполнить свои обязанности по охране гостей.

Ранее в этом году администрация Трампа уведомила конгресс о своем намерении разрешить производителю оружия из Нью-Хэмпшира продажу полуавтоматических пистолетов и боеприпасов на сумму в $1,2 млн турецкому посреднику для использования силами безопасности Эрдогана. Планируемая сделка была приостановлена ​​после инцидента у вашингтонской резиденции посла. Чиновник, знакомый с планами администрации американского президента, сказал, что продажа отложена на неопределенный срок.

Европе «некомфортно»

​Турецко-американские отношение претерпевают не самый лучший период с июля прошлого года, когда мятежники из числа турецких военных предприняли неудачную попытку переворота. Власти Турции обвиняют в организации несостоявшегося путча исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания с 1999 года. Турция недовольна тем, что Вашингтон отказывается по требованию Анкары выдать Гюлена властям Турции. По мнению Эрдогана, власти США оказывают поддержку «банде FETO» — организации Гюлена.

Отношения Эрдогана и с Евросоюзом тоже продолжают портиться. 3 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель на предвыборных теледебатах заявила, что не видит для Турции места в составе Евросоюза. 5 сентября она заявила, что на саммите ЕС в октябре на обсуждение может быть вынесен вопрос о приостановке переговоров о присоединении Турции к союзу.

Эрдоган отметил в пятницу, что подобные заявления в стране слышат 15 лет подряд: «Но Турция уже не та, что была раньше. И в 2023 году во всех сферах она уже будет совсем в другом положении».​ Выпады ведущих европейских политиков в адрес Турции связаны с тем, что им «некомфортно» из-за усиления страны, объяснил Эрдоган.

Кроме того, в августе президент, обращаясь к турецкой диаспоре в Европе, резко раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который обвинил турецкого лидера во вмешательстве во внутренние дела других стран, и потребовал от него «знать свое место». Эрдоган призвал турок воспользоваться своим избирательным правом и отказаться от поддержки партий, выступающих с антитурецкой риторикой на парламентских выборах, которые пройдут в Германии 24 сентября.

Затяжной конфликт между властями Турции и лидерами ЕС начался с объявления Эрдогана планов провести референдум о расширении президентской власти. Референдум состоялся в апреле, и инициативы турецкого президента были поддержаны. В ходе кампании министры правительства Эрдогана хотели агитировать в Европе, но некоторые европейские страны, включая Германию, запретили проводить агитационные мероприятия на своей территории.