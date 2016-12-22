МИД предупредил о «военной катастрофе» в Азии из-за давления на КНДР

Давление на КНДР усугубит ситуацию на полуострове, размещение ПРО в Южной Корее не сможет решить проблему вокруг Северной Кореи, заявила Мария Захарова. Альтернативы российско-китайскому плану по КНДР нет, добавила она

Продолжающаяся милитаризация Корейского полуострова представляет чрезвычайную опасность, считают в Москве. Она может привести к полномасштабному вооруженному конфликту, а санкции и давление на Пхеньян приведут либо к «военной катастрофе в Северо-Восточной Азии», либо к гуманитарной катастрофе в КНДР, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция ее брифинга для прессы велась на сайте внешнеполитического ведомства.

Россия, сказала она, приветствует инициативы других стран, направленные на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также посредничество в этом. Но Захарова также отметила, что «альтернативы российско-китайскому предложению по урегулированию ситуации вокруг КНДР пока нет». Размещение американских систем противоракетной обороны в Южной Корее только обостряет проблемы региона, подчеркнула она. Политика давления на Пхеньян, в том числе и санкциями, исчерпала себя, заявила представитель МИДа.

Кроме этого разочарование России вызывает и поведение самой Северной Кореи, а именно то, как она игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, добавила Захарова.

«Вызывает разочарование явное пренебрежение со стороны КНДР глобальным режимом по нераспространению и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Считаем чрезвычайно опасной продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию региона с обеих сторон под предлогом обеспечения собственной безопасности», — добавила она.

Российско-китайская инициатива по урегулированию ситуации на Корейском полуострове предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР при сворачивании военной активности США и Южной Кореи, пояснил в июле президент Владимир Путин.

Пхеньян объявил 3 сентября об успешном испытании водородной бомбы, в сообщении Центрального телевидения КНДР испытание было признано «идеальным». По оценке японский сейсмологов, мощность заряда «не менее чем в десять раз» превосходила мощность при прошлых испытаниях.

Президент США Дональд Трамп обвинил Северную Корею в том, что она продолжает предпринимать провокационные действия. Он отметил, что для обеспечения собственной безопасности и безопасности союзников Вашингтон может применить не только дипломатические и традиционные военные меры, но и ядерный потенциал.

Проблему ядерной программы Северной Кореи можно решить только дипломатическом путем, подчеркнул на Восточном экономическом форуме Путин, пусть такое решение не является ни простым, ни быстрым. По его мнению, напугать КНДР «невозможно». Но президент также подчеркнул, что ядерный статус Пхеньяна Москва не признает и что ракетные испытания являются угрозой для безопасности в регионе.