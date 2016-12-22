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Погранслужба Украины призвала туристов ехать в Польшу в обход Саакашвили
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Погранслужба Украины призвала туристов ехать в Польшу в обход Саакашвили
Политика, 11:44
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Погранслужба Украины призвала туристов ехать в Польшу в обход Саакашвили
Путешественников, планирующих в ближайшие дни поехать в Польшу, просят объехать стороной КПП «Краковец», через который намерен вернуться на Украину Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Александр Рыбин / ТАСС)

Госпогранслужба Украина предупредила туристов о возможных сложностях во время пересечения границы с Польшей через расположенный в Львовской области пункт пропуска «Краковец». В ведомстве пояснили, что проблемы могут возникнуть в связи с намерениями «отдельных политических партий и депутатов» организовать возле КПП «массовые акции».

«Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска «Краковец» на протяжении 9–12 сентября Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В середине августа о своем намерении вернуться на Украину через КПП «Краковец» объявил бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Я вернусь на Украину. Я приеду 10 сентября из Польши через пункт пропуска на границе под названием «Краковец», — заявил тогда лишенный президентом Петром Порошенко гражданства Украины политик.

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Саакашвили также призвал власти Украины и Порошенко лично не превращать его возвращение в «очередной цирк» и не создавать трудностей пересекающим границу людям.

«Не мешать людям пересекать границу, не открывать каждый багажник... Я не собираюсь в багажнике ехать. Я не для того всю жизнь работал, чтобы в багажнике куда-то проезжать. Я ничего не буду нарушать», — заверил экс-президент Грузии.

7 сентября группа депутатов Верховной рады Украины объявила о своем намерении лично проконтролировать соблюдение пограничниками законов Украины и международных норм во время пересечения Саакашвили границы страны.

27 депутатов предупредили главу Госпогранслужбы, что будут присутствовать 10 сентября на КПП «Краковец», и призвали его присоединиться к ним вместе с руководителем Государственной миграционной службы.

Ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявлял, что человек с недействительным паспортом не сможет пересечь границу Украины.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , Михаил Саакашивили
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