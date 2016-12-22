Юбилейный День города подорожал в Москве на 160 млн руб.

Москва потратит на День города не менее 741,9 млн руб. — на 160 млн руб. больше, чем в прошлом году, подсчитал РБК. Эти средства пошли на декоративные инсталляции, фейерверки и концерты в Перми

Фото: Сергей Кисилев / АГН «Москва»

Самые дорогие дни

Московские власти планируют потратить на празднование Дня города 9–10 сентября порядка 741,9 млн руб., подсчитал РБК на основе данных с сайта госзакупок. Столичные власти разыграли 116 тендеров на юбилейные торжества (городу исполняется 870 лет), еще по пяти идут торги.

Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360,1 млн руб. Вторая по величине статья расходов — организация мероприятий (229,9 млн руб.). На разгон облаков над столицей пойдет 97,4 млн руб. Еще 31,4 млн руб. московские власти выделили на фейерверки, 22,9 млн руб. — на концерты.

В столице пройдет более 400 праздничных мероприятий, в том числе фестиваль «Юбилей Москвы», который будет посвящен достижениям выдающихся жителей города. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина сообщила, что общие расходы на фестиваль составят 500 млн руб., а часть из них возьмут на себя инвесторы.

В честь 870-летия Москвы столицу должны украсить декоративные кубы и другие фигуры, полотна, световые панно. На установку пяти декоративных композиций «Башня Шухова», согласно сметной документации, потратят более 6 млн руб., на шесть инсталляций в виде зоны отдыха с кубами — 8 млн руб.

Самым дорогим концертом будет шоу Валерия Меладзе — на него из московского бюджета потратят 3,3 млн руб. Расходы на концерт Бьянки составят 1,7 млн руб., группы «Пицца» — 1 млн руб., Алены Свиридовой — 660 тыс. руб.

Фейерверки состоятся во всех округах. В ЦАО салют запустят на Москве-реке возле Москворецкой и Раушской набережных и напротив стадиона «Лужники», в Западном округе — на Поклонной горе.

Ранее «Ведомости» подсчитали, что расходы Москвы на День города составят 669 млн руб.

Юбилей Москвы станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет. В прошлом году Москва потратила на празднование 580 млн руб. Например, на разгон облаков с 9 по 18 сентября было выделено 89 млн руб. В 2015 году День города обошелся Москве в 500 млн руб., в 2014 году стоимость праздника была заявлена на уровне 250 млн руб.

Московский концерт в Перми

Одновременно с Днем города Москвы в Пермском крае пройдут Дни Москвы — деньги на этот праздник также будут выделены из столичного бюджета. Москва потратит на это 7,4 млн руб. 9 и 10 сентября в столице края выступят «Хор Турецкого» и Олег Газманов. Проведение Дней Москвы в Перми нужно для «сохранения и укрепления дружественных связей» и «культурного сотрудничества» между двумя регионами, отмечается в тендерной документации. Для этого в Пермь прибудет «культурная делегация» из 36 человек.

Ранее планировалось провести Дни Москвы в Перми 2–3 сентября. Но 10 сентября в Пермском крае пройдут выборы губернатора, в которых участвует врио главы региона и бывший руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Он был назначен главой региона в феврале, после того как подал в отставку Виктор Басаргин. Как заявил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, столичная делегация встретится с Решетниковым, «чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития межрегиональных отношений».

Пресс-секретарь Решетникова Дарья Левченко на вопрос РБК, как Дни Москвы соотносятся с выборами в Пермском крае, ответила, что программа праздничного мероприятия «была запланирована заранее», не уточнив, когда именно.

60 руб. на человека

Траты столичного бюджета на празднование Дня города в десятки раз превышают расходы других городов-миллионников. Екатеринбург в этом году выделил на празднование дня города 30 млн руб., Нижний Новгород — 18,6 млн руб., Санкт-Петербург — 15,6 млн руб., Новосибирск — 15,3 млн руб. Пермь потратила на свой праздник почти 9 млн руб.

Если соотнести расходы с численностью горожан, то получится, что на развлечение одного москвича во время Дня города мэрия потратит чуть больше 60 руб. В Екатеринбурге затраты составляют 20,8 руб. на человека. Самый низкий показатель в Санкт-Петербурге — 2,9 руб.

Расходы на день Москвы не окупятся, особенно учитывая, что на массовых мероприятиях ограничена продажа алкоголя, считает директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. «Общепит и продажа сувениров не покроют расходы. Такие праздники — это имиджевые мероприятия, инвестиции в будущее», — отметила Ильина. Рост затрат по сравнению с прошлым годом эксперт связывает с юбилеем, хотя, по словам Ильиной, дата «не очень знаменательная». Городские мероприятия привлекают 10–15% жителей Москвы, добавила эксперт.

«Идея проводить в Москве каждый год праздник в сложной экономической ситуации слишком амбициозна и неоправданна», — заметила Ильина.

Крупнейшие подрядчики

Главным подрядчиком Москвы по организации Дня города оказалось ООО «ТК Сантис», которое получило контракты на 177,4 млн руб. Ее головная компания — ООО «Дивина», информации о которой в открытом доступе нет. Согласно базе данных СПАРК, в 2015–2016 годах она получила контракты общей стоимостью около 450 млн руб. на декоративное оформление улиц.

На втором месте — Агентство атмосферных технологий, которое, как обычно, будет разгонять облака. Обеспечивать метеозащиту должны десять самолетов Ан-12.

Следом по объему выигранных тендеров идет ООО «Эдлайн» — 81,8 млн руб. В числе его совладельцев — Алексей Холинов и Мария Черняк. Холинову также принадлежит 40% ООО «Мелтион», остальными 60% владеет бывший директор ГБУ «Гормост» Виктор Екимов. Последнему также принадлежит ООО «Компания Новик», которая указана в числе совладельцев ООО «Мелт» вместе с Холиновым и Черняк.

На четвертом месте — ООО «МГО», которое получило подряды на 54,6 млн руб. Гендиректору и владельцу компании раньше принадлежало 20% ООО «МГР», которое сейчас возглавляет Татьяна Шмакова — бывший топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы Russ Outdoor.