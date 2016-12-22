Московские выборы поставили рекорд по числу молодых кандидатов за 9 лет

В 2017 году на столичных муниципальных выборах выдвинулись 3073 человека моложе 35 лет. Это почти в три раза больше, чем в 2008 году. Наплыв молодежи эксперты связали с протестными митингами и меркантильными интересами

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Кандидатами на грядущих муниципальных выборах в Москве захотели стать 8330 человек, 3073 из них (36,89%) — моложе 35 лет, подсчитал РБК на основе данных списка кандидатов, опубликованного на сайте ЦИК. Это рекордное число молодых выдвиженцев почти за десять лет: в 2008 году их количество составляло 25% от общего числа выдвинутых кандидатов, а в 2012 году — 32%.

По сравнению с предыдущими местными выборами выросло и число зарегистрированных молодых кандидатов — 36,8% (по сравнению с 30,2% в 2012 году и 21,2% — в 2008-м).

Как следует из расчетов РБК, произошло общее омоложение желающих получить муниципальный мандат. Если на прошлых выборах почти четверть кандидатов была старше 58 лет (это предпенсионный возраст для мужчин в России), то сейчас лишь 17% кандидатов — пенсионного (9,44%) и предпенсионного возраста (7,91%).

Активизация молодежи на выборах связана с политической пропагандой и желанием молодых людей получить определенные ресурсы — финансовые и социальные, считают эксперты. «Все побежали, и я побежал. Мода накрыла. Люди хотят политики, и примеры у них перед глазами», — объяснил РБК политолог Константин Калачев. Он напомнил о протестных акциях, прошедших в Москве за последний год, которые «и раскачали тему активных граждан». В «раскачке темы» сыграла роль пропаганда и властей, и оппозиционных деятелей: в последнее время все занялись популяризацией темы активности молодых, отметил Калачев. «И вдогонку. Кто-то вполне меркантилен и считает мандат инструментом решения бытовых и прочих проблем», — считает эксперт.

С тем, что за последние годы молодые россияне активизировались, согласен и директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, выдвижение в местные депутаты — это единственный шанс для молодежи, которая хочет участвовать в политике и общественной деятельности не через оппозицию. «Никуда, кроме МСУ, в Москве им просто не избраться: нужны большие деньги и админресурс, а политические лифты для них закрыты, и они используют единственную открытую для них возможность», — пояснил политолог.

РБК проанализировал списки кандидатов на выборах в Москве. Судя по статистике, по сравнению с прошлой муниципальной кампанией выросло не только количество молодых кандидатов, но и общее число выдвиженцев. Их в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008 году.

Подробнее о составе кандидатов читайте в исследовании РБК.