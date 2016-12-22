Жириновский пожаловался Кириенко и ЦИК на подкуп избирателей в Приморье

ЛДПР попросила Сергея Кириенко и Эллу Памфилову отменить результаты досрочного голосования в Находке после жалоб на подкуп избирателей. Ранее кремлевский чиновник говорил о возможной отмене итогов выборов из-за нарушений

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский разослал телеграммы первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и главе ЦИК Элле Памфиловой. Лидер либерал-демократов попросил их «принять меры для устранения допущенных нарушений» в приморском Находкинском городском округе (письма есть в распоряжении РБК).

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко в своем письме (также в распоряжении редакции) Кириенко обращает внимание на «факты массового подкупа и подвоза избирателей для досрочного голосования​ на выборах депутатов думы Находки. С 30 августа по 6 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) проводилось досрочное голосование, за семь дней там проголосовали 3663 избирателя, уточнил Андрейченко. Это превышает в 12 раз количество выданных в ТИК открепительных удостоверений в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания.

Избирателей в нарушение закона подвозят к месту голосования как небольшими группами, так и целыми автобусами, говорится в письме депутата ЛДПР. По словам Андрейченко, «по видеороликам, размещенным в интернете, видны огромные очереди избирателей в помещении ТИК и откровения избирателей о стоимости их посещения ТИК». Видеоролики сделаны кандидатом ЛДПР, уточнил он РБК. В них избиратели, приехавшие в ТИК на досрочное голосование, сообщают, что за их голос в поддержку кандидатов от «Единой России» им обещали от 300 до 500 рублей.

Андрейченко ссылается в письме на статью РБК, в которой сообщается, что Кириенко на встрече с депутатами Госдумы 4 сентября допустил отмену итогов выборов на участках в случае сомнений в честности голосования. Депутат просит первого замглавы администрации президента вмешаться «с целью отменить результаты досрочного голосования, с тем чтобы не аннулировать результаты выборов депутатов городской думы полностью».

Ранее, 6 сентября, Памфилова заявила, что процент досрочного голосования перед единым днем голосования в регионах России в этом году минимален, исключением стал только Барнаул, где на местных выборах досрочно проголосовали почти 3% избирателей. На заседании ЦИК она пообещала эту ситуацию «досконально проверить». По словам Памфиловой, если число досрочно проголосовавших превышает 1%, это «должно вызывать настороженность и пристальное внимание к этому процессу». В Находке проживают свыше 122 тыс. избирателей, почти 4 тыс. проголосовавших досрочно составляют около 3%.

По жалобе ЛДПР избирательная комиссия Приморского края приезжала в Находку, но нарушений не выявила, сказал РБК Андрейченко. РБК направил в ЦИК запрос о комментарии и ожидает ответа.

Секретарь избиркома Приморья Роман Охотников рассказал РБК, что по состоянию на 8 сентября досрочно на выборах депутатов Думы Находкинского городского округа проголосовало 4762 избирателя (3,86% от общего числа).

Охотников подтвердил, что в избирком края, в том числе из ЦИК, поступала жалоба кандидата по Находкинскому округу Конобеева. Кандидат жаловался на нарушения при предвыборной агитации и досрочном голосовании. Эти обращения избирком направил в ТИК Находки с поручением вместе с силовиками принять меры по пресечению нарушений. Жалобы на подвоз, подкуп и незаконную агитацию проверяет УВД города и прокуратура. Силовики усилили охрану УИК и близлежащих территорий с привлечением сил Росгвардии. Правоохранительные органы проинструктированы пресекать нарушения на участках.

Отмена результатов выборов возможна только по решению суда или вышестоящей избирательной комиссии, объяснял РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, несмотря на регулярные жалобы оппозиции, практика отмены итогов выборов в России нечастая и в последние годы ограничивается конкретными участковыми избиркомами. Эксперт связывает это со сложившейся в стране вертикалью избирательных комиссий и контролем их состава со стороны региональных администраций.