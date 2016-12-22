Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,19 56,73 EUR Нал. 64,26 63,68 USD Бирж. 56,84 -0,24 EUR Бирж. 63,71 -0,64 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1871,78 +0,18% РТС 1037,07 +0,27% Brent 48,13 -0,15% DJIA 21232,56 +0,28% Nasdaq 6309,65 +0,19% FTSE 7449,98 -0,38%
Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом
Лента новостей
ЕСПЧ присудил националисту Дацику €5 тыс. за условия содержания в колонии 19:00, Общество Теннисистка из Латвии впервые в истории вышла в финал «Ролан Гаррос» 18:55, Спорт Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом 18:49, Политика В РПЦ сочли недостаточным строительство 200 новых храмов в Москве 18:36, Общество Москва оказалась в конце списка российских регионов по доле ветхого жилья 18:28, Общество Похищенного сектантами мальчика из Москвы нашли в Белоруссии спустя год 18:17, Общество Жириновский попросил у Путина здание в центре Москвы под свой институт 17:55, Политика СМИ узнали о выдаче «Роснефти» по ошибке части экономической зоны Японии 17:50, Политика В Лондоне с Трафальгарской площади эвакуировали людей 17:47, Общество Белоруссия заявила о передаче России разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА 17:39, Общество Время учений: какие маневры проведет НАТО вблизи границ России 17:36, Политика Путин на встрече в Астане обратился к главе Китая фразой «Один боец!» 17:23, Политика  В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ 17:17, Общество Глава Общественной палаты Москвы заявил о 90% голосов за снос хрущевок 17:15, Общество «Яндекс» выступил против перечня не подлежащих блокировке сайтов 17:13, Технологии и медиа Депутаты предложили отменить реестр блогеров 17:07, Технологии и медиа Правозащитники рассказали об усилении цензуры из-за конфликта с Украиной 16:59, Общество В Одессе отменили концерт российского рэпера после угроз активистов 16:46, Политика Суд попросил у «Роснефти» доказательства продажи нефти за доллары 16:41, Бизнес В китайском городе Циндао запретили иметь больше одной собаки на семью 16:38, Общество Объем поставок российского газа через Украину достиг максимума за 5 лет 16:30, Экономика В Одессе лишили мандата подавшего в суд на Порошенко депутата 16:23, Политика Комитет Думы поддержал проект о ведомственной охране для прокуратуры и СК 16:22, Политика СМИ опубликовали видео нападения террористов на парламент Тегерана 16:20, Общество  Продажи автомобилей в России показали двузначный рост впервые с 2014 года 16:11, Бизнес Возрастной порог: пенсионное обеспечение в России и за рубежом 15:58, Общество  Профилактика преступлений: какое будущее ждет правоохранительную систему 15:55, Мнение В Сбербанке опровергли проверку всех офисов в Москве из-за угрозы взрыва 15:52, Общество
Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом
Политика, 18:49
0
Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом
Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал, что утечку в СМИ деталей своих бесед с президентом организовал он сам, чтобы добиться продолжения расследования действий России и после своей отставки
Джеймс Коми (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Экс-директор ФБР Джеймс Коми рассказал, как у прессы появились данные о его разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Источником СМИ был его давний друг, профессор Колумбийского университета, чье имя он предпочел не раскрывать. Об этом он заявил 8 июня на открытом заседании сенатского комитета по разведке.

По словам экс-директора, вскоре после своей отставки, которая произошла 9 мая, он принял решение сыграть на опережение с администрацией президента и передать собственные записи о разговорах с президентом через своего друга прессе. «Я был уверен: публикация данных из моих записей вынудит назначить специального независимого следователя по России», — подчеркнул Коми.

В итоге так и произошло: первые публикации в СМИ пошли днем 16 мая, а уже 17 мая предшественник Коми на посту директора ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором по расследованию связей команды Трампа с Россией.

Коми досрочно покинул свой пост 9 мая, будучи отправленным в отставку президентом Трампом. Формальным поводом стали жалобы со стороны руководства Министерства юстиции на обращение Коми с делом об электронной переписке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Уже 16 мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в ФБР о существовании неких записок, которые Коми делал после каждой встречи с президентом. В них, в частности, якобы говорилось о том, что Трамп убеждал директора ФБР прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майка Флинна.

За все полгода службы при новой администрации США экс-директор ФБР Коми, по его словам, ​ получил от президента Дональда Трампа всего три просьбы: во-первых, обеспечить свою преданность; во-вторых, сгладить скандал в отношении бывшего советника Майка Флинна; в-третьих, предать огласке информацию о том, что сам Трамп не является фигурантом расследования против России.

Накануне сенатский комитет опубликовал письменные показания Коми, где экс-директор пересказал пять своих разговоров с президентом Трампом (три встречи — в январе и феврале 2017 года и два телефонных звонка — в марте и апреле). По словам Коми, с самой первой встречи 6 января у него сложилось неблагоприятное впечатление о Трампе и он стал фиксировать беседы в личных записях.

Как заявил юрист, эксперт Брукингского института Бенджамин Уиттс, судя по этим записям, президент говорил абсолютно недопустимые вещи. Например, на одной встрече Трамп якобы потребовал от Коми полной лояльности, хотя последний настаивал на независимом статусе ФБР. На другой встрече президент попросил «отпустить Майка Флинна» — экс-советника по национальной безопасности, который стал фигурантом расследования из-за его тайных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

В ходе заседания сенатского комитета Коми старался сгладить наиболее противоречивые места из своих показаний. Например, он пояснил, что не может давать оценок просьбе Трампа по поводу Флинна — было ли это намерением препятствовать правосудию или просто пожеланием, чтобы экс-советник сохранил лицо в ходе расследования. «В любом случае это был не приказ, он сказал лишь «надеюсь», что это получится», — подчеркнул Коми.

В понимании Коми разговор о Флинне касался именно судьбы бывшего советника, но не всего расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в американские выборы, то есть Трамп не стремился препятствовать всему расследованию. «На самом деле это нормально, когда иностранные державы хотят наладить связи с избранной администрацией. Но границы нормальности нащупать довольно трудно», — подчеркнул Коми.

Как заявил экс-директор ФБР на сенатском заседании, первые признаки кибервторжения со стороны России датируются концом лета 2015 года. По словам Коми, нет сомнений в том, что именно русские хакеры проводили кибератаки, что именно они пытались повлиять на американскую политику. Однако экс-директор в очередной раз подтвердил, что никаких попыток повлиять на сам подсчет голосов не было.

Сразу после завершения открытой части, около 20:00 мск начнется закрытая часть заседания сенатского комитета. По словам председателя сенатского комитета Ричарда Берра, вторая, закрытая часть необходима, поскольку речь там пойдет о секретной информации.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Джеймс Коми , сенат США , Дональд Трамп
Главное
Москва оказалась в конце списка российских регионов по доле ветхого жилья Общество
Материалы по теме
Экс-глава ФБР уточнил степень вмешательства Трампа в «российское дело» Политика
Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР Политика
Отец экс-главы ФБР рассказал о большом страхе Трампа перед его сыном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку