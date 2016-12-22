Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом

Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал, что утечку в СМИ деталей своих бесед с президентом организовал он сам, чтобы добиться продолжения расследования действий России и после своей отставки

Джеймс Коми (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Экс-директор ФБР Джеймс Коми рассказал, как у прессы появились данные о его разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Источником СМИ был его давний друг, профессор Колумбийского университета, чье имя он предпочел не раскрывать. Об этом он заявил 8 июня на открытом заседании сенатского комитета по разведке.

По словам экс-директора, вскоре после своей отставки, которая произошла 9 мая, он принял решение сыграть на опережение с администрацией президента и передать собственные записи о разговорах с президентом через своего друга прессе. «Я был уверен: публикация данных из моих записей вынудит назначить специального независимого следователя по России», — подчеркнул Коми.

В итоге так и произошло: первые публикации в СМИ пошли днем 16 мая, а уже 17 мая предшественник Коми на посту директора ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором по расследованию связей команды Трампа с Россией.

Коми досрочно покинул свой пост 9 мая, будучи отправленным в отставку президентом Трампом. Формальным поводом стали жалобы со стороны руководства Министерства юстиции на обращение Коми с делом об электронной переписке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Уже 16 мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в ФБР о существовании неких записок, которые Коми делал после каждой встречи с президентом. В них, в частности, якобы говорилось о том, что Трамп убеждал директора ФБР прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майка Флинна.

За все полгода службы при новой администрации США экс-директор ФБР Коми, по его словам, ​ получил от президента Дональда Трампа всего три просьбы: во-первых, обеспечить свою преданность; во-вторых, сгладить скандал в отношении бывшего советника Майка Флинна; в-третьих, предать огласке информацию о том, что сам Трамп не является фигурантом расследования против России.

Накануне сенатский комитет опубликовал письменные показания Коми, где экс-директор пересказал пять своих разговоров с президентом Трампом (три встречи — в январе и феврале 2017 года и два телефонных звонка — в марте и апреле). По словам Коми, с самой первой встречи 6 января у него сложилось неблагоприятное впечатление о Трампе и он стал фиксировать беседы в личных записях.

Как заявил юрист, эксперт Брукингского института Бенджамин Уиттс, судя по этим записям, президент говорил абсолютно недопустимые вещи. Например, на одной встрече Трамп якобы потребовал от Коми полной лояльности, хотя последний настаивал на независимом статусе ФБР. На другой встрече президент попросил «отпустить Майка Флинна» — экс-советника по национальной безопасности, который стал фигурантом расследования из-за его тайных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

В ходе заседания сенатского комитета Коми старался сгладить наиболее противоречивые места из своих показаний. Например, он пояснил, что не может давать оценок просьбе Трампа по поводу Флинна — было ли это намерением препятствовать правосудию или просто пожеланием, чтобы экс-советник сохранил лицо в ходе расследования. «В любом случае это был не приказ, он сказал лишь «надеюсь», что это получится», — подчеркнул Коми.

В понимании Коми разговор о Флинне касался именно судьбы бывшего советника, но не всего расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в американские выборы, то есть Трамп не стремился препятствовать всему расследованию. «На самом деле это нормально, когда иностранные державы хотят наладить связи с избранной администрацией. Но границы нормальности нащупать довольно трудно», — подчеркнул Коми.

Как заявил экс-директор ФБР на сенатском заседании, первые признаки кибервторжения со стороны России датируются концом лета 2015 года. По словам Коми, нет сомнений в том, что именно русские хакеры проводили кибератаки, что именно они пытались повлиять на американскую политику. Однако экс-директор в очередной раз подтвердил, что никаких попыток повлиять на сам подсчет голосов не было.

Сразу после завершения открытой части, около 20:00 мск начнется закрытая часть заседания сенатского комитета. По словам председателя сенатского комитета Ричарда Берра, вторая, закрытая часть необходима, поскольку речь там пойдет о секретной информации.