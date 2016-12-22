Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,74 EUR Нал. 64,36 63,75 USD Бирж. 56,93 -0,16 EUR Бирж. 63,91 -0,43 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1857,26 -0,60% РТС 1027,61 -0,65% Brent 47,79 -0,85% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7460,51 -0,24%
«Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта
Лента новостей
Профилактика преступлений: какое будущее ждет правоохранительную систему? 15:55, Мнение В Сбербанке опровергли проверку всех офисов в Москве из-за угрозы взрыва 15:52, Общество Скворцова рассказала о снижении числа пьющих и курящих россиян 15:48, Общество Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС 15:32, Политика Порошенко поручил сократить закупки ядерного топлива у России 15:31, Политика Transparency ответила на просьбу Поклонской возбудить уголовное дело 15:19, Политика Песков отказался «смешить публику» обвинением Вашингтона в кибератаках 15:14, Политика Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за «консервацию застоя» 15:09, Экономика Интернет-омбудсмен назвал «безумием» предложение запретить анонимайзеры 15:07, Технологии и медиа В Кремле прокомментировали курс Украины на членство в НАТО 15:06, Политика В Москве задержали администратора одной из «групп смерти» 14:58, Общество Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России 14:53, Политика «Транснефть» выиграла у Сбербанка суд по сделке с убытком на 66 млрд руб. 14:51, Бизнес «Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта 14:44, Политика В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров 14:34, Технологии и медиа Казанский «Рубин» объявил об отставке главного тренера 14:29, Спорт Еноты и банкноты: как заработать на домашнем зоопарке 14:19, Свое дело РЖД потребовалось еще 50 млрд руб. на инвестпрограмму 14:11, Бизнес Глава «Руси сидящей» назвала причину обысков в организации 14:05, Общество ЛУКОЙЛ приобретет нефтяную компанию в ХМАО у катарского шейха 14:02, Бизнес Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика 13:58, Общество Глава МИД Катара приедет с визитом в Москву 13:54, Политика Иранские власти назвали имена исполнителей двойного теракта в Тегеране 13:49, Общество Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека 13:42, Общество Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano 13:40, Бизнес В Госдуме предложили сажать в тюрьму на 5 лет организаторов «каруселей» 13:37, Политика Власти Москвы рассказали об экспериментальных районах на месте хрущевок 13:35, Бизнес ЦСКА продлил контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем 13:30, Спорт
«Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта
Политика, 14:44
0
«Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта
В Москве задержали участника митинга в Москве 26 марта. Он подозревается в нападении на полицейского
Несанкционированная акция против коррупции в Москве. 26 марта 2017года (Фото: Артур Новосильцев / ТАСС)

Как сообщает сайт «Медиазона», о задержании полицией активиста движения «14%» Дмитрия Борисова сообщила его мать Ирина. По ее словам, ранним утром в квартире был проведен обыск, а затем Борисова увезли следователи.

Факт задержания Борисова подтвердил РБК активист «14%» Вадим Коровин.

Мать задержанного рассказала, что следователь показал документ, в котором говорилось, что Борисов подозревается в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых была и статья 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать активиста. По словам следователя, противозаконные действия Борисова якобы были зафиксированы на видео.

О том, что Дмитрий Борисов был доставлен в Следственный комитет, также сообщило «ОВД-Инфо».

26 марта по всей России состоялись антикоррупционные митинги. Согласованными были мероприятия в 24 городах, организаторы заявляли о проведении акций в ста российских городах. Поводом для проведения акции стал фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев через различные фонды владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.

Антикоррупционные акции в городах России. Фоторепортаж Еще 13 фото
Фотогалерея

По данным МВД, в Москве в акциях протеста участвовали 8 тыс. человек. Организаторы заявляли о 20–25 тыс. человек.​ После митинга только в Москве задержали более 1000 человек. В других городах также последовали задержания.​

Двум задержанным в Москве вынесли обвинительные приговоры. 24 мая участника митинга 26 марта Александра Шпакова приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Сам Шпаков признал свою вину.

18 мая Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия по аналогичной статье. Он также признал свою вину.

Список осужденных участников антикоррупционной акции Навального 26 марта

24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы.

18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. ​Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия ​«внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его ​законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.

12 июня в Москве снова пройдет антикоррупционный митинг, который организует Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта акция согласована со столичной мэрией.

Авторы: Артем Филипенок, Наталья Кондрашова, при участии Егора Губернаторова
Теги: задержание , митинг 26 марта
Главное
В Кремле прокомментировали курс Украины на членство в НАТО Политика
Материалы по теме
В мэрии сочли «провокационной игрой» позицию ФБК при согласовании митинга Политика
Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку