«Медиазона» рассказала о новом задержанном по делу о митингах 26 марта

В Москве задержали участника митинга в Москве 26 марта. Он подозревается в нападении на полицейского

Несанкционированная акция против коррупции в Москве. 26 марта 2017года (Фото: Артур Новосильцев / ТАСС)

Как сообщает сайт «Медиазона», о задержании полицией активиста движения «14%» Дмитрия Борисова сообщила его мать Ирина. По ее словам, ранним утром в квартире был проведен обыск, а затем Борисова увезли следователи.

Факт задержания Борисова подтвердил РБК активист «14%» Вадим Коровин.

Мать задержанного рассказала, что следователь показал документ, в котором говорилось, что Борисов подозревается в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых была и статья 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

«Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать активиста. По словам следователя, противозаконные действия Борисова якобы были зафиксированы на видео.

О том, что Дмитрий Борисов был доставлен в Следственный комитет, также сообщило «ОВД-Инфо».

26 марта по всей России состоялись антикоррупционные митинги. Согласованными были мероприятия в 24 городах, организаторы заявляли о проведении акций в ста российских городах. Поводом для проведения акции стал фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев через различные фонды владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.

По данным МВД, в Москве в акциях протеста участвовали 8 тыс. человек. Организаторы заявляли о 20–25 тыс. человек.​ После митинга только в Москве задержали более 1000 человек. В других городах также последовали задержания.​

Двум задержанным в Москве вынесли обвинительные приговоры. 24 мая участника митинга 26 марта Александра Шпакова приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Сам Шпаков признал свою вину.

18 мая Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия по аналогичной статье. Он также признал свою вину.

Список осужденных участников антикоррупционной акции Навального 26 марта 24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной. 24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы. 18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. ​Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия ​«внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его ​законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.

12 июня в Москве снова пройдет антикоррупционный митинг, который организует Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта акция согласована со столичной мэрией.