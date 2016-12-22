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WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений
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WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений
Политика, 05:14
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WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений
Ведущие арабские страны, которые недавно разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, готовят для него список требований, необходимых для нормализации отношений

Ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских чиновников, участвующих в обсуждениях данного вопроса.

По информации собеседников издания, одно из требований касается шагов, направленных на значительное сокращение объемов вещания телеканала Al Jazeera. Также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и их союзники добиваются гарантий того, что правительство Катара прекратит свое предполагаемое финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством «Братьев мусульман» (организация, признанная в России запрещенной).

По словам собеседников газеты, сейчас официальный список требований обобщается, завершить над ним работу планируется в ближайшие дни.

Посол Катара в Вашингтоне Мешаль бин Хамад Аль Тани заявил в минувшую среду, что его правительство до сих пор не знает деталей, которые легли в основу принятия арабскими странами решений о разрыве отношения. Он подчеркнул, что Доха открыта для попыток администрации Трампа стать посредником в разрешении конфликта.

«До сих пор никаких требований не было», — сказал Аль Тани. «Мы работаем над деэскалацией», — добавил он.

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На этой неделе десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Официальные лица Саудовской Аравии и ОАЭ также заявили, что в ближайшие дни готовят дополнительные ограничительные меры в отношении Катара, включая экономические санкции.

На этой неделе, уже после разрыва отношений, с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани разговаривали по телефону президент России Владимир Путин, а затем и президент США Дональд Трамп.

Путин в разговоре с эмиром Катара «подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога», сообщала пресс-служба Кремля.

Трамп, как говорилось в сообщении Белого дома, подчеркнул «важность совместной работы всех стран региона по предотвращению финансирования террористических организаций и борьбе с распространением экстремизма». Кроме того, американский лидер предложил свое участие в разрешении кризиса в отношениях Катара с другими странами региона. Президент США предложил при необходимости провести встречу по этому вопросу в Белом доме.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ОАЭ , Катар , Саудовская Аравия
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