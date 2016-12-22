«Ведомости» узнали об «одной из важных тем» президентской кампании-2018

Одной из важных тем грядущей президентской кампании станут проблемы молодежи, сообщают «Ведомости». Эксперты издания отмечают, что это нужно и для повышения явки, и для отвлечения молодых от протестов

О том, что проблемы молодежи могут стать одной из важных тем президентских выборов 2018 года, газете «Ведомости» рассказали четыре источника, близкие к администрации президента. По словам собеседников издания, по заказу президентской администрации уже готовится большой объем социологических исследований, связанных с молодежью. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров эту информацию подтвердил, глава ФОМа Александр Ослон — не подтвердил и не опроверг.

Планируется, что в предвыборной кампании, тема молодежи будет использоваться как набор инициатив, которые будут ориентированы на эту группу и будут связаны в том числе с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой и безопасностью.

Также, по данным издания, будет соответствующее идеологическое сопровождение («будущее принадлежит молодым»). В целях пиара будут проводиться концерты, форумы, фестивали молодежи и студентов.

Молодежь хотят встроить в президентскую кампанию и удержать лидерство Путина в этой аудитории, заодно мобилизовав на выборы, приводит издание слова одного из своих собеседников. «Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться». — сказал он.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что тема молодежи актуализировалась за счет того, что на президентских выборах будет голосовать большое число тех, кто раньше не голосовал. К тому же, по его словам, на молодых сделал ставку Алексей Навальный и в итоге на митингах 26 марта до 20% участников были молодыми людьми. «Молодежь может пойти на участки, а может остаться дома. При этом непонятно, за кого они будут голосовать, — именно поэтому за нее бьются разные политические силы», — приводит газета слова Федорова.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что молодежь всегда была важным элементом поддержки нынешнего президента, но ее всегда использовали по-разному. По его мнению, «сейчас нужно больше активного электорального «мяса», поскольку «есть сомнение в других возрастных группах». «Нужно вырастить поколение конформистски настроенных людей. Повлияло и то, что молодежь стала очень заметна на протестных акциях, а идеология помогает предотвратить их участие в протестах», — счиает эксперт.